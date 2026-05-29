Tìm thấy nữ sinh lớp 10 rơi xuống thác nước sâu 8m tử vong thương tâm 29/05/2026 08:37

(PLO)- Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, cảnh sát đã đưa thi thể nữ sinh lớp 10 lên khỏi thác nước bàn giao cho gia đình.

Ngày 29-5, tin từ UBND xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bàn giao thi thể nữ sinh lớp 10 bị rơi xuống khu vực thác Phú Xuân cho gia đình lo hậu sự sau hơn 3 giờ nỗ lực tìm kiếm.

Thời điểm tìm thấy thi thể nữ sinh xấu số.

Trước đó, vào trưa 28-5, một nhóm học sinh đến khu vực thác Phú Xuân để tham quan, chụp ảnh. Khoảng 15h cùng ngày, trong lúc di chuyển gần khu vực thác nước, em HTBM (16 tuổi, nữ sinh lớp 10, trú tại xã Gia Hiệp) không may trượt chân, rơi xuống vực sâu khoảng 8m.

UBND xã Gia Hiệp đã huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Địa hình khu vực thác Phú Xuân vô cùng sâu hiểm trở, vách đá dựng đứng và trơn trượt nên lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây cáp cùng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường. Khoảng 18h30 cùng ngày, sau hơn ba giờ nỗ lực, cảnh sát mới tìm thấy thi thể nữ sinh xấu số, đưa lên khỏi vực sâu.