Bắt giữ 6 người liên quan vụ dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM 29/05/2026 13:50

(PLO)- Công an TP.HCM đã bắt giữ sáu người liên quan vụ cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 ở phường Tân Đông Hiệp, ước tính số vàng trị giá hơn 800 triệu đồng.

Ngày 29-5, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ sáu người liên quan vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp.

Camera ghi cảnh nhóm người xông vào tiệm, dùng búa đập tủ kính rồi cướp vàng. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, truy bắt các nghi phạm. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu người liên quan và thu hồi tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, ước tính tổng giá trị số vàng bị cướp hơn 800 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cướp. Ảnh: PHẠM HẢI

Hiện Công an TP.HCM đang tổ chức thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai các đối tượng để làm rõ vai trò, thủ đoạn và hành vi phạm tội của từng người.

Trước đó, khoảng hơn 13 giờ ngày 26-5, camera an ninh ghi cảnh nhóm khoảng bốn người đi trên hai xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Sau đó, hai người trong nhóm xông vào bên trong, dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày rồi lấy đi một số vàng.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và triển khai truy xét các nghi phạm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.