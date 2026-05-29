Mô tô theo đoàn gặp nạn, hai cha con thương vong 29/05/2026 16:07

(PLO)- Khi qua đoạn đường cong, mô tô phân khối lớn của hai cha con trong đoàn tự ngã khiến người cha tử vong tại chỗ.

Đến chiều nay 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, phương tiện và trưng cầu giám định tử thi để điều tra vụ xe mô tô phân khối lớn nghi tự ngã trên Quốc lộ 1 làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, gần trưa 29-5, những người dân sống ven Quốc lộ 1, xã Lương Sơn phát hiện một đoàn khoảng vài chục mô tô phân khối lớn di chuyển theo hướng Lâm Đồng đi Khánh Hòa.

Khi đoàn xe di chuyển đến Km1658+100 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Lương Sơn thì gặp đoạn đường cong, một mô tô phân khối lớn lao vào lề đường trước cổng tịnh xá Ngọc Ân, hất hai người trên xe xuống đường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Người điều khiển mô tô được cho là không làm chủ được tay lái được xác định là ông BĐTK (49 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong tại chỗ. Người ngồi sau mô tô được xác định là con trai nạn nhân K, bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.