Công an TP.HCM tìm bị hại vụ lừa cho thuê nhà xưởng ở TP Tân Uyên 29/05/2026 14:47

(PLO)- Cho thuê nhà xưởng không có thật trên thực tế để chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng của doanh nghiệp, Hoàng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công ty Toàn Cầu vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố.

Ngày 29-5-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Hoàng Ngọc Sơn, 47 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH khuôn mẫu Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu).

Công an đã khởi tố ông Sơn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Theo điều tra, tháng 11-2020, Công ty H.L có nhu cầu thuê nhà xưởng tại khu vực phường Vĩnh Tân, TP Tân Uyên để mở rộng sản xuất. Thông qua người quen giới thiệu, ông Liu XQ (quốc tịch Trung Quốc), Tổng Giám đốc Công ty H.L, liên hệ với Sơn để thỏa thuận.

Sơn tự giới thiệu thửa đất số 273, tờ bản đồ số 24, đường N18, phường Vĩnh Tân, TP Tân Uyên có diện tích 7.272 m2 do Công ty Toàn Cầu đứng tên sử dụng. Hai bên sau đó ký biên bản thỏa thuận đặt cọc ngày 27-11-2020 và hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 28-12-2020.

Theo thỏa thuận, Công ty H.L đặt cọc cho Công ty Toàn Cầu gần 3 tỉ đồng. Đổi lại, phía Sơn có trách nhiệm cải tạo mặt bằng, xây dựng nhà xưởng và bàn giao trước ngày 30-4-2021. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Sơn đã nhận từ Công ty H.L tổng cộng 2,3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, qua xác minh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tân Uyên và UBND phường Vĩnh Tân, cơ quan chức năng xác định thửa đất số 273, tờ bản đồ số 24 không có trên thực tế.

Thực tế, vị trí đất mà Sơn đưa phía Công ty H.L đi khảo sát là thửa đất số 223, tờ bản đồ số 24 do ông Trần Văn Phận và bà Bùi Kim Phúc đứng tên sử dụng. Thời điểm nhận tiền, Sơn không có bất kỳ văn bản nào xác nhận quyền thuê hay sử dụng thửa đất này.

Sau khi nhận tiền, Sơn không thực hiện việc xây dựng nhà xưởng, không bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Khi đối tác truy vấn, người này tìm nhiều lý do để tránh mặt, trì hoãn việc trả tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Cơ quan điều tra xác định Sơn đã lợi dụng tư cách Phó Giám đốc Công ty Toàn Cầu, đưa ra thông tin không đúng sự thật về quyền sử dụng đất để ký kết hợp đồng, nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo các cá nhân, tổ chức nào là bị hại của Hoàng Ngọc Sơn hoặc biết thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của người này, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoặc gặp điều tra viên Hoàng Minh Tuấn (SĐT: 0985.936.667) để phối hợp giải quyết.