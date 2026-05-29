Thu giữ 15 tấn da lợn, xúc xích... không rõ nguồn gốc 29/05/2026 16:18

(PLO)- Hàng ngàn cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị phát hiện trong đợt thanh tra liên ngành. Cơ quan chức năng đã xử phạt hàng chục tỉ đồng, tiêu hủy nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có báo cáo kết quả đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 (từ 15-4 đến 15-5).

Xử phạt hơn 22 tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra nhiều trường hợp

Tại tuyến trung ương, 5 đoàn kiểm tra liên ngành đã được thành lập. Trong đó, 2 đoàn do Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và Cục chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì. 2 đoàn khác do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) chủ trì.

Đoàn còn lại do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chủ trì, triển khai tại Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Tại các địa phương, có 3.392 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm được thành lập và hoạt động từ tuyến tỉnh đến tuyến xã.

Qua công tác kiểm tra 62.052 cơ sở trên cả nước, cơ quan chức năng phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, chiếm tỉ lệ 9,26%.

Trong tổng số cơ sở vi phạm, cơ quan chức năng đã xử lý phạt tiền 3.687 cơ sở, chiếm 64,1%, với tổng số tiền phạt hơn 22,4 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, có 2.045 cơ sở có vi phạm nhưng không bị xử lý mà chỉ áp dụng hình thức nhắc nhở.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động 29 cơ sở và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đối với 7 cơ sở.

Lực lượng chức năng đã tịch thu 15 tấn hàng hóa bao gồm da (bì) lợn, xúc xích, bánh kẹo và thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Có 110 cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm với tổng trị giá 3,3 tỉ đồng. Các sản phẩm bị tiêu hủy bao gồm 1.140 đơn vị sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 40 kg nui chiên giòn; 70 kg mực đông lạnh; cùng nhiều sản phẩm khác như bánh, mì ăn liền, cơm cháy, trà, nước si rô do không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng.

Đặc biệt, có 17 trường hợp đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý.

Đoàn kiểm tra của TP.HCM khảo sát an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhiều tồn tại trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Về công tác kiểm nghiệm mẫu, các địa phương đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu chất lượng an toàn thực phẩm.

Đối với phương pháp kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm, trong 1.821 mẫu được kiểm tra có 25 mẫu cho kết quả không đạt, tương đương 1,37%. Đối với phương pháp xét nghiệm nhanh, trong số 17.419 mẫu được kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 1.330 mẫu không đạt, chiếm 7,6%.

Các nội dung vi phạm chủ yếu được phát hiện bao gồm vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, quảng cáo thực phẩm và chất lượng thực phẩm.

Báo cáo của Cục An toàn thực phẩm cũng nêu rõ một số tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý. Cụ thể, tại các địa phương có số lượng lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, việc kiểm tra mới chỉ phản ánh một phần tình hình thực tế, chưa đủ cơ sở để kết luận nguy cơ đã được kiểm soát đồng đều trên toàn địa bàn.

Cạnh đó, năng lực quản lý tại tuyến cơ sở gặp khó khăn do cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm, lực lượng mỏng, trang thiết bị và kinh phí lấy mẫu, kiểm nghiệm còn hạn chế. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở nhỏ lẻ cũng gặp khó khăn do các cơ sở này thường xuyên biến động, không có địa chỉ kinh doanh cố định.

Thêm vào đó, việc kinh doanh và quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đang diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý. Tình trạng buôn lậu và làm hàng giả, hàng thẩm lậu qua biên giới vẫn còn tồn tại ở một số nơi.