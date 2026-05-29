Bệnh viện Nhân dân Gia Định mang ngày hội tuổi thơ ấm áp đến bệnh nhi 29/05/2026 18:04

(PLO)- Không gian ngập tiếng cười, âm nhạc và quà tặng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã mang đến ngày Quốc tế Thiếu nhi đầy yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi đang điều trị.

Ngày 29-5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết Phòng Công tác xã hội phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Quốc tế Thiếu nhi. Chương trình dành cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú, trẻ đến khám bệnh, tiêm ngừa và thân nhân tại bệnh viện.

Khu vực check-in “Thế giới tuổi thơ” tại sảnh Nơ Trang Long được trang trí rực rỡ với bong bóng, tiểu cảnh. Nơi đây trở thành điểm lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cho các em nhỏ và gia đình.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình Quốc tế Thiếu nhi dành cho các bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Các bệnh nhi còn hào hứng tham gia khu tô tượng “Sắc màu tuổi thơ”. Tại đây, các em tự do sáng tạo những tác phẩm nhiều màu sắc theo trí tưởng tượng riêng. Với nhiều em nhỏ đang điều trị bệnh, đây không chỉ là hoạt động giải trí mà còn giúp các em thư giãn, tạm quên những mệt mỏi trong hành trình điều trị.

Bên cạnh đó, chương trình âm nhạc “Giai điệu tuổi thơ” tại khuôn viên xanh bệnh viện mang đến nhiều cảm xúc với phần trình diễn của Dàn hợp xướng thanh niên quốc tế “United Youth Harmony Choir”. Những giai điệu trong trẻo vang lên giữa bệnh viện đã tiếp thêm năng lượng tích cực, sự sẻ chia và hy vọng cho các bệnh nhi cùng gia đình.

BS CKII Đinh Hữu Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: BVCC

BS CKII Đinh Hữu Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ bệnh viện mong muốn không chỉ là nơi điều trị mà còn là nơi các em nhỏ cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần tích cực để mạnh mẽ vượt qua bệnh tật.

Nhiều bệnh nhi không giấu được niềm vui khi được tham gia các hoạt động, nhận quà, nghe nhạc và vui chơi cùng bạn bè. Bé NTA (9 tuổi) cho biết thích nhất hoạt động tô tượng và rất vui khi được tặng sữa, bánh kẹo, gấu bông. Trong khi đó, bé VNGH (11 tuổi) xúc động nói đây sẽ là kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian điều trị tại bệnh viện.

Các bệnh nhi hào hứng tham gia khu tô tượng “Sắc màu tuổi thơ”. Ảnh: BVCC

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm mà bệnh viện dành cho các bệnh nhi. Theo chị NTT, phụ huynh bé VNGH, con chị vốn nhút nhát nhưng hôm nay cười nói rất nhiều, giúp gia đình cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Khép lại chương trình là những phần quà nhỏ, những cái ôm và nhiều nụ cười rạng rỡ. Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, “Mang tuổi thơ đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định” không chỉ là hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Đây còn là hành trình lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các bệnh nhi đang điều trị.

Bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành đã góp phần mang đến một ngày Quốc tế Thiếu nhi ý nghĩa cho các em nhỏ. Đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng trong thời gian tới.