Sửa Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc, siết quản lý toàn chuỗi 29/05/2026 09:47

(PLO)- Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, các chuyên gia cho rằng cần chặn thực phẩm bẩn từ gốc, siết quản lý theo chuỗi, quy rõ trách nhiệm địa phương và nâng mức xử phạt để tăng tính răn đe.

Ngày 29-5, tại tọa đàm “Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, cho biết công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật hiện vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt ở khâu chăn nuôi nhỏ lẻ, giết mổ thủ công và truy xuất nguồn gốc.

Cần siết quản lý theo chuỗi “từ trang trại đến bàn ăn”

Theo ông Cường, hiện nay việc theo dõi, ghi chép trong chăn nuôi; quản lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tại nhiều trang trại và nông hộ chưa đồng bộ. Dù TP.HCM đã có 1 vùng và 285 cơ sở chăn nuôi được công nhận an toàn dịch bệnh động vật trên cạn, nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu nếu không kiểm soát chặt toàn chuỗi.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM đã tham mưu nhiều giải pháp siết quản lý vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và kiểm soát giết mổ. Đồng thời, đơn vị đang đề xuất TP ban hành quy hoạch hệ thống giết mổ đến năm 2030 theo hướng giảm dần cơ sở nhỏ lẻ, phát triển cơ sở giết mổ tập trung đạt chuẩn.

Ông Cường cho rằng vai trò của ngành thú y đặc biệt quan trọng trong kiểm soát thực phẩm “từ gốc” thông qua kiểm dịch động vật trước vận chuyển, kiểm soát giết mổ, giám sát dịch bệnh và cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

“Tuy nhiên, nhiều điểm giết mổ nhỏ lẻ hiện chưa lưu trữ thông tin động vật đầu vào, chưa có hệ thống nhận diện và truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu giữa các khâu chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và phân phối cũng chưa được kết nối đồng bộ, gây khó khăn khi truy xuất và xử lý sự cố” – ông Cường nói.

Cạnh đó, công tác quản lý còn chồng chéo giữa nhiều cơ quan chuyên ngành; chế tài xử phạt đối với giết mổ trái phép, sử dụng chất cấm chưa đủ sức răn đe. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh thực phẩm qua mạng xã hội, livestream, sàn thương mại điện tử ngày càng phổ biến nhưng việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc còn nhiều bất cập.

Từ thực tế trên, ông Cường kiến nghị Luật An toàn thực phẩm sửa đổi cần siết quản lý theo chuỗi “từ trang trại đến bàn ăn”; bắt buộc truy xuất nguồn gốc điện tử với thịt và sản phẩm động vật; từng bước xóa bỏ cơ sở giết mổ không đạt chuẩn; đồng thời tăng phân cấp, quy rõ trách nhiệm địa phương và nâng mức xử phạt để tăng tính răn đe.

Dữ liệu là gốc quản lý thực phẩm

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM, cho biết cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng đã đồng hành cùng cơ quan quản lý trong suốt hơn một năm qua để đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo luật. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là xây dựng mô hình quản lý an toàn thực phẩm hiện đại, dựa trên dữ liệu và quản trị rủi ro.

Bà Chi nhận định thị trường thực phẩm đang thay đổi rất nhanh, đặc biệt với sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và chuỗi cung ứng đa nền tảng. Tuy nhiên, dữ liệu quản lý hiện còn phân tán, truy xuất nguồn gốc hạn chế, công tác hậu kiểm và phối hợp liên ngành chưa đồng bộ, dẫn đến khó kiểm soát kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

“Điều quan trọng nhất là xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia để các bộ, ngành phối hợp hiệu quả, tránh chồng chéo và giảm thời gian xử lý cho doanh nghiệp. Kinh nghiệm từ các nước như Hoa Kỳ, Pháp cho thấy việc chia sẻ dữ liệu đồng bộ giúp công tác quản lý nhẹ nhàng và hiệu quả hơn” – bà Chi nhấn mạnh.

Bà cũng đề xuất tiếp tục duy trì mô hình quản lý liên ngành với sự tham gia của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công an; đồng thời cần phân công rõ trách nhiệm và tăng cường phối hợp thực chất.

Liên quan phương thức quản lý, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM cho rằng không nên quay lại cơ chế “tiền kiểm” toàn diện vì có thể gây ách tắc như từng xảy ra với Nghị định 46 trước Tết Nguyên đán, khiến hàng hóa ùn ứ tại cảng do thiếu nhân lực kiểm nghiệm. Thay vào đó, cần chuyển sang mô hình quản lý rủi ro và hậu kiểm hiện đại: doanh nghiệp tuân thủ tốt được tạo điều kiện thuận lợi, còn các trường hợp vi phạm phải kiểm soát nghiêm và xử lý mạnh tay.

Bà Chi cũng kiến nghị thu hẹp phạm vi tiền kiểm, giữ ổn định cơ chế tự công bố sản phẩm đối với doanh nghiệp uy tín. Đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thông lệ quốc tế để giảm chi phí tuân thủ.

“Muốn xây dựng ngành thực phẩm minh bạch, hiện đại và bền vững cần có sự đồng hành giữa Nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia và người tiêu dùng” – bà Chi nói.

Một nội dung khác được bà Chi nhấn mạnh là tăng cường năng lực quản lý an toàn thực phẩm tại cơ sở. Theo bà, xã, phường là cấp gần dân, gần cơ sở sản xuất nhất nên cần được đào tạo và trao thêm vai trò giám sát để kịp thời phát hiện các hành vi sản xuất, chế biến thực phẩm không bảo đảm an toàn.

“Chính sách an toàn thực phẩm tốt không chỉ giúp kiểm soát hiệu quả hơn mà còn phải tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và tạo động lực để ngành thực phẩm Việt Nam phát triển minh bạch, hiện đại và bền vững hơn” - bà Chi nhấn mạnh.