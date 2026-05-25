Truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ 39 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai 25/05/2026 17:47

Chiều 25-5, Sở Y tế Gia Lai có văn bản yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 39 người nhập viện; đồng thời kịp tổng hợp, tham mưu Sở Y tế biện pháp xử lý theo quy định.

Các bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: TH

Sở Y tế Gia Lai giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế Quy Nhơn, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giám sát, đánh giá tình hình sức khỏe người dân liên quan vụ việc.

Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, dịch truyền, vật tư y tế, phương tiện cấp cứu, giường bệnh, các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, khám, phân loại, cấp cứu, điều trị người bệnh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Như PLO thông tin, ngày 25-5, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận có 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn, có nhiều người đã xuất viện.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân nhập viện tối 23, ngày 24-5 trong tình trạng sốt, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy... Các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì tại tiệm LH trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm.