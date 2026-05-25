39 người ăn bánh mì phải nhập viện cấp cứu, nghi ngộ độc 25/05/2026 13:53

(PLO)- Sau khi ăn bánh mì, 39 người có triệu chứng nôn, ói, tiêu chảy, phải nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Ngày 25-5, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận đã tiếp nhận 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn, nhiều người đã xuất viện.

Các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: TH

Thông tin ban đầu, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy... đều đã ăn bánh mì tại tiệm LH trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Các bệnh nhân vào viện từ tối 23 đến 24-5.

"Bước đầu nghi ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được kiểm tra, xét nghiệm để làm rõ", lãnh đạo bệnh viện cho biết.

Ghi nhận tại khoa Truyền nhiễm, nhiều bệnh nhân vẫn còn mệt mỏi, đau bụng và tiêu chảy, đang được theo dõi, điều trị.

Bà NTTD (45 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Quy Nhơn Đông), cho hay sáng 22-5, bà mua bánh mì tại tiệm LH và đến tối cùng ngày, cả 4 thành viên trong gia đình đều xuất hiện triệu chứng nôn ói, sốt và tiêu chảy.

Tương tự, bệnh nhân TDĐ (34 tuổi), cho biết sáng 23-5 mua 2 ổ bánh mì kẹp thịt ở tiệm trên, giá 30.000 đồng. Sau khi ăn, anh cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, đau bụng dữ dội, tiêu chảy. Đến chiều hôm sau, anh bị sốt cao 39 độ C, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Nhiều bệnh nhân sức khỏe đã ổn định.

Tương tự, trường hợp gia đình chị NCL (30 tuổi, ngụ thôn Hóa Lạc, xã Cát Tiến) cả gia đình 7 người (trong đó có 4 trẻ nhỏ) đều có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở tiệm LH.

Theo ông Nguyễn Văn Đang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, đơn vị đã nắm thông tin và đang điều tra, xác minh nguyên nhân sự việc để xử lý theo quy định.