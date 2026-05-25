Từ 1-7, trường học phải rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh 25/05/2026 08:40

(PLO)- Các cơ sở giáo dục phải rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non và tiểu học ngay đầu năm học theo quy định mới của Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 165/2026 hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh. Theo đó, từ ngày 1-7, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non và tiểu học ngay từ đầu năm học.

Việc rà soát này cũng được áp dụng đối với người học ở các cấp học khác trong từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nội dung rà soát tập trung vào tiền sử tiêm chủng đối với danh mục các bệnh phải sử dụng vaccine và sinh phẩm bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhằm xác định các trường hợp học sinh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ các mũi vaccine theo quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát được, nhà trường phối hợp với trạm y tế cấp xã để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng.

Các cơ sở giáo dục phải rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non và tiểu học ngay đầu năm học. Ảnh: TT

Cạnh đó, Nghị định 165 cũng quy định các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong trường học. Các trường phải theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ em, học sinh, qua đó phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm để thông báo kịp thời cho cơ sở y tế xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định 165 quy định cụ thể mức bồi thường đối với các trường hợp xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc tiêm chủng chống dịch do Nhà nước tổ chức.

Theo đó, trường hợp người được tiêm chủng bị khuyết tật do tai biến nặng sau tiêm chủng thì được bồi thường bằng 30 lần mức lương cơ sở tại thời điểm giải quyết bồi thường. Đối với trường hợp người được tiêm chủng tử vong, Nhà nước chi trả các khoản bao gồm chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và khoản bù đắp tổn thất về tinh thần với mức 100 triệu đồng.