Bị chó dại cắn không tiêm phòng, tử vong sau 5 tháng 03/06/2026 18:30

(PLO)- Năm tháng trước, người đàn ông 69 tuổi ở Nghệ An bị chó cắn nhưng không đi tiêm phòng dại mà tự mua thuốc nam uống, nay phát bệnh và tử vong.

Ngày 3-6, sau khi ông NVV (69 tuổi, trú xóm Trù Sơn 7, xã Bạch Hà) tử vong, Trung tâm Y tế Đô Lương (Nghệ An) đã làm việc với UBND xã Bạch Hà để triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Cán bộ Trung tâm Y tế Đô Lương đi rà soát từng trường hợp người dân liên quan và triển khai công tác phòng chống bệnh dại.

Khoảng 5 tháng trước, ông V bị chó nhà cắn, sau đó con chó này ốm và chết. Ông V không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại mà tự mua thuốc nam của một thầy lang tại xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) về uống.

Những ngày qua, ông xuất hiện các biểu hiện nôn, sợ nước, kích thích, hốt hoảng, la hét… và được chẩn đoán mắc bệnh dại. Người thân đưa ông đi cấp cứu ở địa phương rồi xin chuyển tuyến trên tiếp tục điều trị. Đến sáng nay (3-6), ông V tử vong.

Trung tâm Y tế Đô Lương đã cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm và đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời.

Chiều 3-6, tại bản Kẻ Trằng, xã Mậu Thạch (tỉnh Nghệ An) cũng ghi nhận một trường hợp chó có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại. Trong đó, có 5 người bị con chó này cắn. Hai người đã phải về tuyến y tế tỉnh tiêm phòng và theo dõi, ba người còn lại tiêm phòng và theo dõi tại Trung tâm Y tế Con Cuông (Nghệ An).

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể lây từ động vật sang người qua vết cắn, cào hoặc nước bọt của động vật mắc bệnh.

Trạm Y tế xã Mậu Thạch đã thông báo đến toàn thể nhân dân: Những người bị chó, mèo cắn, cào hoặc nghi ngờ tiếp xúc với động vật có biểu hiện mắc bệnh dại cần đến ngay Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế Con Cuông để được tư vấn, tiêm phòng vaccine kịp thời.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý giết mổ, vận chuyển, mua bán hoặc tiếp xúc với chó, mèo nghi mắc bệnh dại. Mọi người cần thực hiện quản lý, nuôi nhốt chó, mèo theo quy định; đưa vật nuôi đi tiêm vaccine phòng bệnh dại đầy đủ và đúng lịch.