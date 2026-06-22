Thanh xà beng dài 1,5m đâm xuyên đùi người đàn ông 22/06/2026 11:21

(PLO)- Người đàn ông bị thanh xà beng đâm xuyên đùi khi lao động, nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương.

Ngày 22-6, Bệnh viện Việt Đức cho biết đã tiếp nhận một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng. Bệnh nhân là nam, 37 tuổi, bị thanh xà beng dài khoảng 1,5m đâm xuyên vùng đùi trong quá trình lao động.

Tại hiện trường, sau khi sơ cứu, thanh xà beng được cắt ngắn để thuận tiện cho việc vận chuyển. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc chấn thương.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hồi sức cấp cứu, giảm đau, chống sốc, cố định chi tổn thương, đồng thời thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết. Sau khi đánh giá tình trạng, ê-kíp quyết định chuyển bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu để kiểm tra mức độ tổn thương và phẫu thuật lấy dị vật.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, khoa Phẫu thuật Chi dưới, cho biết thách thức của ca bệnh này là dị vật đâm xuyên qua vùng đùi, nơi tập trung nhiều mạch máu lớn và các bó thần kinh quan trọng. Thao tác thiếu thận trọng trong quá trình xử trí có thể gây tổn thương thứ phát, dẫn đến chảy máu ồ ạt hoặc ảnh hưởng đến chức năng vận động của người bệnh.

Người đàn ông bị thanh xà beng đâm xuyên đùi khi lao động, nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương. Ảnh: BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp tiến hành kiểm soát tổn thương, đánh giá đường đi của dị vật và lấy thanh xà beng ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ca mổ có sự phối hợp giữa chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật mạch máu và Gây mê hồi sức nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng, đồng thời bảo tồn các cấu trúc giải phẫu của chi thể.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Dị vật được lấy bỏ thành công, không ghi nhận tổn thương đến các mạch máu lớn hay các dây thần kinh chính vùng đùi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực, bao gồm sử dụng kháng sinh liều cao nhằm phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng hậu phẫu.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể như thanh sắt, thanh gỗ hoặc xà beng, tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại hiện trường. Hành động này làm mất tác dụng cầm máu tạm thời, dẫn đến chảy máu và gia tăng mức độ tổn thương các cơ quan, mạch máu, thần kinh xung quanh.

Người bị nạn cần được nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa. Trong quá trình vận chuyển, phải cố định vùng tổn thương và dị vật để hạn chế sự di lệch, qua đó giảm nguy cơ gây thêm các tổn thương thứ phát, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.