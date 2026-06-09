Viện Pasteur TP.HCM tiêm miễn phí 300 liều vaccine cúm cho người dân 09/06/2026 14:13

(PLO)- Viện Pasteur TP.HCM trao tặng và tiêm miễn phí 300 liều vaccine cúm cho người dân phường Bình Tây, góp phần nâng cao tỉ lệ bao phủ vaccine, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước bệnh cúm mùa.

Ngày 9-6, tại Trường Tiểu học Châu Văn Liêm (phường Bình Tây, TP.HCM), Viện Pasteur TP.HCM tổ chức chương trình trao tặng và tiêm miễn phí 300 liều vaccine cúm cho người dân trên địa bàn nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao tỉ lệ bao phủ vaccine phòng bệnh cúm mùa.

Tại chương trình, PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM thay mặt Viện Pasteur TP.HCM trao tặng 300 liều vaccine cúm cho Trạm Y tế phường Bình Tây nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt đối với các nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh cúm mùa và diễn biến nặng.

Viện Pasteur TP.HCM trao tặng 300 liều vaccine cúm cho người dân phường Bình Tây. Ảnh: Viện Pasteur TP.HCM

Song song với hoạt động trao tặng vaccine, Viện Pasteur TP.HCM đã cử đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng có chuyên môn trực tiếp tham gia tư vấn, khám sàng lọc và tổ chức tiêm chủng cho người dân, bảo đảm an toàn và tuân thủ đúng quy định chuyên môn của Bộ Y tế.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung nhấn mạnh tiêm chủng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hạn chế biến chứng nặng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Người dân phường Bình Tây được tiêm vaccine cúm miễn phí. Ảnh: Viện Pasteur TP.HCM

Theo BS Trung, hoạt động trao tặng và tổ chức tiêm chủng lần này thể hiện trách nhiệm xã hội cũng như tinh thần đồng hành của ngành y tế với chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chương trình không chỉ giúp người dân tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tiêm chủng mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của vaccine trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, chủ động phòng bệnh và phát triển bền vững.

Thông qua hoạt động này, Viện Pasteur TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đơn vị đầu ngành khu vực phía Nam trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.