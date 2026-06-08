TP.HCM dự kiến chi khoảng 3.000 tỉ đồng để tầm soát ung thư cho phụ nữ, trẻ em 08/06/2026 21:39

(PLO)- TP.HCM dự kiến triển khai chương trình tầm soát ung thư quy mô lớn cho phụ nữ và trẻ em, ưu tiên ung thư cổ tử cung, ứng dụng AI trong sàng lọc, hướng tới phát hiện sớm bệnh và giảm gánh nặng điều trị.

Chiều 8-6, đoàn lãnh đạo Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan về kế hoạch thí điểm tầm soát ung thư tại các xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia y tế đề xuất ưu tiên triển khai tầm soát ung thư cổ tử cung trong giai đoạn đầu, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân. Theo ngành y tế thành phố, chương trình dự kiến cần nguồn kinh phí khoảng 3.000 tỉ đồng nếu triển khai trên diện rộng cho các nhóm đối tượng ưu tiên.

Ưu tiên tầm soát ung thư cổ tử cung, ứng dụng AI

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho rằng việc triển khai chương trình tầm soát ung thư cần lựa chọn những phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, có khả năng triển khai rộng và mang lại hiệu quả cao trong phát hiện sớm bệnh lý.

Bệnh viện Từ Dũ tầm soát bệnh cho người dân xã Cần Giờ. Ảnh: BVCC

Theo BS Hải, đối với ung thư cổ tử cung, các phương pháp tầm soát hiện nay hoàn toàn có thể giúp phát hiện sớm những bất thường để xử trí kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Riêng đối với ung thư vú, cần áp dụng các kỹ thuật chuyên biệt hơn.

Liên quan đến chương trình tiêm vaccine và tầm soát ung thư, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết ung thư cổ tử cung và ung thư vú hiện là hai loại ung thư gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Tuy nhiên, trong giai đoạn thí điểm, thành phố nên ưu tiên tầm soát ung thư cổ tử cung trước.

Theo BS Tuyết, đây là loại ung thư có thể dự phòng hiệu quả ở nhiều cấp độ. Trong đó, dự phòng cấp một là tiêm vaccine HPV cho trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ vị thành niên; dự phòng cấp hai là phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư để điều trị kịp thời, qua đó giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư và giảm tỷ lệ tử vong.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương đề xuất ứng dụng AI trong chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Theo BS Tuyết, hiện nay có nhiều phương pháp tầm soát khác nhau nhưng AI được đánh giá phù hợp để triển khai diện rộng trong điều kiện thí điểm.

Buổi làm việc về kế hoạch thí điểm tầm soát ung thư tại các xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Hiện kỹ thuật AI trong tầm soát ung thư cổ tử cung đã được Bộ Y tế đưa vào danh mục kỹ thuật. Ngoài ưu điểm về chi phí thấp, phương pháp này còn cho kết quả rất nhanh. Sau khi sử dụng camera ghi nhận hình ảnh và AI phân tích tổn thương, chỉ khoảng 2 phút là có thể trả kết quả cho người dân, giúp cơ sở y tế nhanh chóng đưa ra hướng xử trí phù hợp” - BS Tuyết cho biết.

Theo đó, Bệnh viện Hùng Vương đề xuất sử dụng AI để tầm soát ung thư cổ tử cung trong giai đoạn đầu của chương trình.

Hướng tới mô hình chăm sóc toàn diện cho phụ nữ và trẻ em

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết ngoài việc triển khai chương trình khám sức khỏe cho người dân theo kế hoạch, ngành y tế tiếp tục kiến nghị duy trì chương trình khám sức khỏe hiện nay. Mục tiêu của thành phố không chỉ dừng ở việc khám bệnh mà còn phân loại, đánh giá tình trạng sức khỏe để quản lý sức khỏe người dân một cách toàn diện.

Theo BS Thượng, trong năm 2026, Sở Y tế sẽ tham mưu UBND TP.HCM bố trí nguồn kinh phí để triển khai chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung trên địa bàn thành phố. Song song đó, thành phố sẽ huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa, các tổ chức xã hội, hội phụ nữ, đoàn thể và các nguồn lực cộng đồng để triển khai ngay hoạt động tầm soát.

Người dân thăm khám tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG



“Trước mắt, chúng tôi xác định ưu tiên tầm soát ung thư cổ tử cung cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Nếu thực hiện được, TP.HCM sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước có sự đầu tư đặc biệt cho nhóm đối tượng này” - BS Thượng nói.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Theo ông Lộc, việc triển khai chương trình tầm soát ung thư tại cộng đồng là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng nền y tế lấy người dân làm trung tâm, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ điều trị bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện và chủ động.

Ông đánh giá cao đề xuất xây dựng mô hình tầm soát bệnh lý tại cơ sở, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học công nghệ và AI trong phát hiện sớm bệnh tật.

“Việc phát hiện sớm các bệnh lý ung thư và bệnh không lây nhiễm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí y tế, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực của thành phố” - ông Lộc nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý chương trình cần được triển khai đồng bộ với kế hoạch khám sức khỏe toàn dân mà thành phố đang thực hiện. Trong đó, khám sức khỏe định kỳ giúp đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe người dân, còn tầm soát có vai trò phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm khi chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Hai hoạt động này cần được kết nối trong một hệ thống quản lý sức khỏe thống nhất nhằm hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Ông Lộc cũng đề nghị Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện đề án thí điểm theo hướng lựa chọn các bệnh lý ưu tiên, có tính cấp thiết và phù hợp với điều kiện thực tiễn; xây dựng lộ trình triển khai khoa học, hiệu quả, khả thi và tiết kiệm nguồn lực.

Ngoài ngân sách nhà nước, thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, phát huy vai trò của hệ thống bệnh viện công lập, ngoài công lập, các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu đúng về ý nghĩa của việc tầm soát bệnh tật và chủ động tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe.

“Thành phố sẽ ưu tiên ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp y tế thông minh để nâng cao hiệu quả triển khai, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương” - ông Lộc khẳng định.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM kỳ vọng kết quả thí điểm sẽ tạo cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố hoàn thiện mô hình và từng bước nhân rộng trong thời gian tới, hướng tới xây dựng hệ thống y tế dự phòng hiện đại, chủ động, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe công bằng, toàn diện, hiệu quả.