10 giờ nghẹt thở cứu sống bệnh nhân vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 09/06/2026 10:33

(PLO)- Nạn nhân nặng nhất trong vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã được Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống.

Ngày 9-6, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, bệnh nhân nguy kịch nhất trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã qua cơn nguy kịch sau khi được Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 30 phút sáng 7-6, tại Km30 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng xảy ra va chạm giữa xe khách 50F-040.89 và xe đầu kéo 36H-035.57 cùng chiều.

Cú tông quá mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, vỡ nát và làm 19 hành khách bị thương, nhập viện trong đó nạn nhân TTGC (30 tuổi, ngụ Khánh Hòa) bị đa chấn thương rất nghiêm trọng được Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Dưới sự chỉ đạo của BS.CKII Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn liên viện với bệnh viện địa phương. Các BS ở một số khoa liên quan của Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao đổi thông tin, hình ảnh với BS các khoa liên quan của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh BVCR.

Xác định đây là trường hợp đa chấn thương phức tạp nên tham gia hội chẩn có nhiều chuyên khoa (khoa Chấn thương chỉnh hình, Hồi sức cấp cứu, Ngoại Gan Mật Tụy, Ngoại tiết niệu, Ngoại Lồng ngực, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại thần kinh). Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương dập lách độ IV của bệnh nhân (được ekip bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy trực trong đêm xử lý cấp cứu) đã ổn định.

Ghi nhận tổng quan còn cho thấy người bệnh nhân bị gãy ổ cối, gãy cột sống, trật đốt sống D12L1, liệt 2 chân..., bệnh nhân được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trực tiếp tham gia hội chẩn và điều trị cho bệnh nhân, TS BS Trần Minh Trí - Phó khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có dấu hiệu tiến triển tích cực, tỉnh táo, có thể tiếp xúc tốt, trò chuyện bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Một BS ở Bình Thuận cho biết: "Điều đáng sợ nhất không phải một tổn thương riêng lẻ mà là nhiều cơ quan cùng lúc bị tổn thương. Người bệnh có thể mất máu trong ổ bụng, đồng thời bị tổn thương cột sống, thần kinh và các cơ quan khác. Nếu các chuyên khoa không phối hợp nhịp nhàng, cơ hội sống sẽ giảm đi rất nhanh."

Theo BS này, điểm đáng ghi nhận trong trường hợp trên là sự kết nối chặt chẽ giữa Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và đặc biệt là sự xuất sắc của ê kíp cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Dự kiến ngày 10-9 sẽ tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh và cố định cột sống lưng cho bệnh nhân

Đó là kết quả của một cuộc tiếp sức y khoa kéo dài từ hiện trường tai nạn, phòng cấp cứu ở Bình Thuận cho đến phòng hội chẩn và phòng phẫu thuật của Chợ Rẫy.

Theo khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, dự kiến sẽ tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh và cố định cột sống lưng cho bệnh nhân vào ngày 10-9, giúp bệnh nhân có thể xoay trở sớm, nhằm hạn chế các biến chứng do nằm lâu.