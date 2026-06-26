Nhiều bị hại vượt hàng chục cây số đến toà nhưng phiên xử cựu giám đốc Bệnh viện vùng Tây Nguyên bị hoãn 26/06/2026 20:01

(PLO)- Khi tòa quyết định hoãn phiên tòa xử cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều bệnh nhân tỏ ra thất vọng vì họ phải vượt đường xa đến dự tòa.

Ngày 26-6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xử bị cáo Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều ở trong phòng xét xử để theo dõi phiên tòa. Ảnh: T.T

Trong vụ án trên, VKSND tỉnh Đắk Lắk còn truy tố Nguyễn Ngọc Hoàng, cựu Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu; Bùi Ngọc Đức, cựu Trưởng khoa Phẫu thuật- gây mê- hồi sức Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Nhiều bệnh nhân có mặt tại tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ngồi kín các hàng ghế trong phòng xét xử. Phía ngoài hành lang, nhiều người khác đứng theo dõi phiên tòa.

Tuy nhiên, trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cho biết bị cáo Bùi Ngọc Đức vắng mặt vì bị bệnh. Vì vậy, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ thông báo lịch xét xử mới cho những người liên quan.

Theo ghi nhận của PLO, sau khi tòa công bố quyết định hoãn phiên tòa, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên quay lại phía những người bệnh chắp tay xin lỗi.

Tuy nhiên, nhiều người bệnh bày tỏ không hài lòng khi nghe tin phiên tòa bị hoãn.

Theo bà Ngô Thị Tính (70 tuổi, ngụ xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), sáng nay bà nhờ con dâu lấy xe máy, vượt chặng đường hơn 40 km đến dự tòa.

Bà Tính nói bà từng điều trị tán sỏi ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và trở thành người bị hại liên quan vụ án. Vì vậy, bà rất mong phiên tòa diễn ra để làm rõ sai phạm. Tuy nhiên, phiên tòa hoãn, bà Tính phải trở về, chờ ngày tòa ấn định lại thời gian xét xử.

Còn ông Nguyễn Bắc Ái (48 tuổi, ngụ xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết ông là nạn nhân trong vụ máy tán sỏi tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sáng nay, ông cùng một số người khác dậy sớm, thuê xe dịch vụ hết 700.000 đồng, vượt chặng đường gần 70 km để đến dự tòa, mong vụ án được làm sáng tỏ hơn.

“Chúng tôi đều là nông dân, công việc bộn bề. Mong rằng lần tới tòa không hoãn, vì chúng tôi đi lại rất tốn kém”- ông Ái nói.

Nhiều người theo dõi phiên tòa từ ngoài hành lang vì bên trong phòng xét xử không còn chỗ. Ảnh: T.T

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 28-3 đến 15-5-2024 và từ ngày 28-5 đến 31-12-2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser.

Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả 33 triệu đồng; 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả 25 triệu đồng; đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ 60 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Giáp thời điểm trả lời họp báo. Ảnh: T.T

Cơ quan điều tra xác định hành vi của hai trưởng khoa trên gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng; đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.