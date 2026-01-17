Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có giám đốc mới 17/01/2026 13:31

(PLO)- Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngày 17-1, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đã ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông Trịnh Hồng Nhựt (bìa phải) tại thời điểm nhận chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột. Ảnh: H.T

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk quyết định điều động, bổ nhiệm bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột) giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, kể từ ngày 20-1, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Trước đó, đầu tháng 10-2025, ông Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Giáp bị bắt sau khi vụ việc máy tán sỏi laser của bệnh viện này bị hỏng nhưng vẫn làm thủ thuật tán sỏi cho 255 bệnh nhân bị báo chí phản ánh.

Sau khi ông Giáp bị bắt, Sở Y tế Đắk Lắk đã phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, phụ trách, điều hành bệnh viện để đảm bảo giải quyết các công việc trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền có chỉ đạo mới.

Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Ngọc Thịnh có đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách bệnh viện vì muốn tập trung chỉ đạo chuyên môn.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vướng lùm xùm liên quan vụ máy tán sỏi. Ảnh: T.T

Như PLO đã thông tin, ngày 22-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai người bị khởi tố là ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận - tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 28-3 đến 15-5-2024 và từ ngày 28-5 đến 31-12-2024, máy tán sỏi laser tại bệnh viện bị hỏng, không sử dụng được. Tuy nhiên, ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, ghi khống trên 255 hồ sơ bệnh án là đã dùng máy laser.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của hai trưởng khoa gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế 273 triệu đồng, thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng. Đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện, quyền lợi và sức khỏe người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Đến ngày 3-10-2025, liên quan vụ án trên, công an đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Đăng Giáp để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.