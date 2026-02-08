1 phường ở Đà Nẵng có 5 cặp anh em ruột tình nguyện nhập ngũ 08/02/2026 08:19

(PLO)- Phường An Khê, TP Đà Nẵng có năm cặp anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ngày 8-2, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, phường An Khê (TP Đà Nẵng) vừa tổ chức chương trình Đêm hội tòng quân năm 2026 vào đêm qua (7-2).

Tặng quà động viên thanh niên nhập ngũ năm 2026. Ảnh: ĐQ

Đêm hội là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường An Khê gửi gắm niềm tin, niềm tự hào đối với thế hệ trẻ – những người con ưu tú của quê hương tiếp bước truyền thống cha anh, sẵn sàng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Tại đây, lãnh đạo Bộ CHQS và phường An Khê gặp gỡ, động viên năm cặp anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng khẳng định, năm cặp anh em này thực sự đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận của gia đình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức trao quà động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐQ

Tối qua, ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng các gia đình có anh em ruột tình nguyện nhập ngũ và trao quà động viên 153 thanh niên của phường sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026.