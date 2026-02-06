Nhóm thanh niên đánh nhầm người, còn cướp giật tài sản của bị hại 06/02/2026 20:49

(PLO)- Nhóm thanh niên sau khi nhậu say chạy xe máy chặn xe đánh nhầm người, còn cướp tài sản của bị hại.

Ngày 6-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS vừa bắt tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đạt (20 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị), Trương Bảo (29 tuổi, ngụ phường An Khê) và Nguyễn Minh Hiếu (23 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, cùng TP Đà Nẵng) về hành vi cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Công an đọc lệnh bắt ba bị can (bên trái). Ảnh: CA

Trước đó, khuya 2-2, Công an phường Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ đánh nhau tại ngã ba Vũ Ngọc Phan – Ninh Tốn. Ngay sau đó, công an có mặt tại hiện trường, ghi nhận hai người bị thương là anh PNK (21 tuổi) và anh THD (21 tuổi, cùng ngụ phường Liên Chiểu).

Vụ đánh nhau vừa xảy ra trước đó được người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội facebook.

Tiếp nhận vụ việc, Phòng CSHS phân công điều tra viên phối hợp Công an Phường Liên Chiểu và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 20 giờ cùng ngày (2-2), Đạt, Bảo và Hiếu cùng những người khác tụ tập ăn nhậu tại phòng trọ của Đạt ở phường Liên Chiểu.

Do mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Tiến Dũng (20 tuổi), cả nhóm bàn bạc, chạy xe máy truy tìm để đánh trả thù.

Khi phát hiện anh K và anh D đi xe máy trong khu vực, nhóm này nhầm tưởng là anh Dũng nên tổ chức truy đuổi, chặn xe tấn công nạn nhân.

Quá trình hành hung, nhóm này đã chiếm đoạt một bao đựng cơ bida của anh D, bên trong có các đoạn cơ bida, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Cảnh sát thu giữ tang vật gồm: một bao đựng cây cơ bida, các đoạn cơ bida, một thanh kim loại dẹp dài khoảng 40 cm, ba xe máy và 3,5 triệu đồng do bán tài sản cướp được.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, một người trong nhóm là Đặng Công Tiến (16 tuổi) đã tự giác ra trình diện, thành khẩn khai báo.

Hiện Trần Quốc Vượng (19 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Ngọc Thái (chưa rõ lai lịch) đang lẩn trốn. Công an yêu cầu hai người này ra trình diện.