Phạt 167 triệu đồng 2 lái xe chở khách vi phạm nghiêm trọng trên cao tốc 28/02/2026 10:35

(PLO)- Lái xe nhồi nhét khách và không bằng lái di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị CSGT phát hiện xử phạt kịch khung gần 170 triệu đồng.

Chiều 27-2, trong quá trình thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đã phát hiện và xử lý một xe khách chở quá số người quy định.

CSGT kiểm tra xe khách chở vượt số người qui định.

Cụ thể, CSGT đã dừng kiểm tra xe khách biển số tỉnh Thanh Hóa do tài xế N.A.N (49 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển phương tiện chở 48 người/36 chỗ, vượt quá 12 người so với số lượng được phép chở.

Hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 27-12-2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Với lỗi điều khiển xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly trên 300 km chở quá số người được phép, tài xế bị xử phạt 18 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở người lái, chủ phương tiện cũng bị xử lý với lỗi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm, mức phạt lên tới 72 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt của vụ việc là 90 triệu đồng, được xem là mức phạt rất nặng, thể hiện quyết tâm không khoan nhượng với hành vi đe dọa trực tiếp tính mạng hành khách.

Theo CSGT, việc nhồi nhét hành khách không chỉ gây quá tải cho phương tiện mà còn làm giảm khả năng kiểm soát của tài xế, tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đội CSGT số 6 cũng xử lý một trường hợp vi phạm nghiêm trọng khác trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng. Xe khách biển kiểm soát TP.HCM do lái N.H.T điều khiển đã bị xử phạt 77 triệu đồng do không có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông, một hành vi bị đánh giá cực kỳ nguy hiểm.

CSGT niêm phong phương tiện do người điều xe không có bằng lái.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe kinh doanh vận tải hành khách, tăng mạnh trên các tuyến cao tốc.

Trước tình hình này, Đội CSGT số 6 đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các hành vi: Chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; vi phạm tốc độ; chở quá khổ, quá tải; không đủ điều kiện pháp lý khi tham gia giao thông…

Lực lượng chức năng khẳng định, mọi hành vi coi thường tính mạng, sức khỏe của hành khách và người tham gia giao thông đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, góp phần giữ an toàn tuyệt đối trên các tuyến cao tốc trọng điểm.