Lại xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 ở Đồng Tháp 27/02/2026 08:32

(PLO)- Sau vụ 149 người ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12, Đồng Tháp hồi năm 2024, nay tiếp tục bị ghi nhận 19 trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì cơ sở này

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp điều tra xử lý, tăng cường biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn

Trước đó ngày 24-2, Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được báo cáo số 115/BC-ATTP của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp về việc ghi nhận 19 trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 ở Đồng Tháp.

Theo báo cáo, các bệnh nhân có triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn, kèm nôn ói, tiêu phân lỏng nhiều lần và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự.

Sau vụ 149 người ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì của cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 năm 2024, nay tiếp tục bị ghi nhận 19 trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì cơ sở này

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Cục cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến, vận chuyển; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm; hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố; theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện báo cáo nhanh và sớm công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Trước đó từng xảy ra vụ 149 người ngộ độc

Điều đáng nói trước đó, Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 từng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm

Cụ thể, ngày 6-8-2024, nhiều công nhân của Công ty TNHH may túi xách Thái Dương ăn bánh mì của cơ sở này để tăng ca. Đến sáng 7-8, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị.

Từ ngày 7 đến 12-8-2024, tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhập viện tại 6 cơ sở y tế trên địa bàn. Tổng cộng có 149 người nhập viện với các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm; không có trường hợp tử vong.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 số tiền 90 triệu đồng; đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng theo quy định.