Đàn trâu thả rông gây náo loạn nhiều tuyến phố trung tâm Đà Nẵng 20/03/2026 16:28

(PLO)- Sáng 20-3, người dân TP Đà Nẵng bất ngờ phát hiện đàn trâu khoảng 8 con chạy qua nhiều tuyến phố trung tâm, thậm chí băng qua cầu Rồng.

Theo hình ảnh, đàn trâu di chuyển qua các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng (thuộc phường Hòa Cường), sau đó băng qua cầu Rồng rồi chạy về hướng phường An Hải.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường khẳng định trên địa bàn không có hộ chăn nuôi trâu bò. Tuy nhiên theo vị này, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng tương tự.

Trước đó, tại TP Đà Nẵng từng có trường hợp trâu, bò được chăn thả tại khu đất trống trên đường Phan Đăng Lưu rồi chạy rông vào khu vực trung tâm.

Vị lãnh đạo phường nhận định, khả năng cao đàn trâu này được chăn thả từ khu vực phường Hòa Xuân rồi đi lạc vào trung tâm.