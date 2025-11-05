Nhận cuộc gọi mạo danh công an, người đàn ông mang hết tiền bán trâu đi chuyển 05/11/2025 06:45

(PLO)- Ông BVD ở Phú Thọ suýt mất toàn bộ tiền bán trâu do bị đối tượng lừa đảo giả danh công an nói ông liên quan đến đường dây rửa tiền.

Chiều 4-11, tại Phòng giao dịch Vũ Lâm, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ, một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng đã được Công an xã Đại Đồng phối hợp ngân hàng ngăn chặn kịp thời.

Theo đó, ông BVD, 53 tuổi, trú tại xã Đại Đồng đến ngân hàng đề nghị chuyển 20 triệu đồng cho một người lạ “quen qua mạng”. Nhận thấy ông D có biểu hiện lo lắng, run rẩy, nhân viên ngân hàng đã báo Công an xã Đại Đồng phối hợp xác minh.

Ông D may mắn được công an và nhân viên ngân hàng can thiệp kịp thời. Ảnh: CA

Kết quả xác minh cho thấy đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ công an, gọi điện thông báo nạn nhân “liên quan đến đường dây rửa tiền”, yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra và giữ bí mật tuyệt đối. Nhờ phát hiện sớm, ông D chưa kịp thực hiện giao dịch.

Công an xã Đại Đồng đã trấn an, giải thích để ông D hiểu rõ bản chất vụ việc, đồng thời tuyên truyền cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Ông D xúc động chia sẻ: “20 triệu đồng là tiền bán trâu, tài sản lớn nhất của gia đình. Nếu bị lừa, coi như mất hết vốn liếng".

Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Khi có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.