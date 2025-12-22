Nóng: Kết luận điều tra chính thức vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gian lận 22/12/2025 14:08

Động thái của FAM được xem là bước đi cứng rắn tiếp theo trong bối cảnh tổ chức này đang chịu sức ép lớn sau các án phạt nặng từ FIFA vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị cho là gian lận.

Chủ tịch tạm quyền của FAM, Datuk Yusoff Mahadi, cho biết quyết định trình báo cơ quan chức năng được đưa ra dựa trên kết luận điều tra và khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (ICC). Ủy ban này do cựu Chánh án Malaysia, Tun Md Raus Sharif, làm chủ tịch và được thành lập nhằm điều tra toàn diện vụ việc liên quan đến tư cách pháp lý của các cầu thủ nhập tịch. Theo ông Yusoff, ICC đã hoàn tất quá trình xem xét và nộp báo cáo chính thức cho FAM vào tuần trước.

Trong ngày 22-12, FAM đã triệu tập cuộc họp hội đồng điều hành để phân tích các phát hiện trong báo cáo của ICC, đồng thời thảo luận những bước đi tiếp theo. Phát biểu sau phiên họp, ông Yusoff nhấn mạnh rằng ICC đã khuyến nghị FAM chuyển vụ việc cho cảnh sát do thẩm quyền điều tra của ủy ban này có giới hạn.

Quyền chủ tịch FAM Yusoff cho biết sẽ trình báo vụ việc cho cảnh sát Malaysia. Ảnh: TNST.

“Trong báo cáo, ICC cho rằng việc tiếp tục điều tra cần sự vào cuộc của cơ quan thực thi pháp luật. Vì vậy, chúng tôi sẽ nộp đơn trình báo trong vòng một đến hai ngày tới”, ông Yusoff cho biết.

Theo kế hoạch, FAM sẽ đề nghị cảnh sát mở cuộc điều tra chính thức nhằm xác định quy trình làm giả giấy tờ đã diễn ra như thế nào, cũng như làm rõ trách nhiệm của các cá nhân hoặc tổ chức liên quan. Ông Yusoff khẳng định FAM sẵn sàng hợp tác đầy đủ với nhà chức trách để đảm bảo vụ việc được xử lý minh bạch và triệt để.

Bên cạnh đó, lãnh đạo FAM cũng cam kết thực hiện các khuyến nghị khác của ICC, đặc biệt là việc cải thiện hệ thống quản trị và giám sát trong bóng đá Malaysia. Theo ông Yusoff, những lỗ hổng trong quy trình quản lý đã dẫn đến sai sót nghiêm trọng, và FAM cần nhanh chóng củng cố lại bộ máy để tránh tái diễn các vấn đề tương tự trong tương lai.

Đội hình Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 bị phát hiện có nhiều cầu thủ nhập tịch "lậu". Ảnh: TNST.

Trước đó, Malaysia đã phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nặng nề từ FIFA vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện trong các trận giao hữu quốc tế. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Mỗi cầu thủ liên quan cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và chịu án treo giò 12 tháng. Bảy cầu thủ nằm trong diện bị xử phạt gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Hiện tại, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với hy vọng lật ngược hoặc giảm nhẹ các án phạt nói trên. Tuy nhiên, theo ông Yusoff, mọi kế hoạch phát triển hay điều chỉnh cho bóng đá Malaysia đều phải tạm gác lại cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.

“Chúng tôi buộc phải chờ quyết định từ CAS. Trước thời điểm đó, FAM sẽ duy trì nguyên trạng và không đưa ra bất kỳ thay đổi lớn nào”, ông Yusoff kết luận.