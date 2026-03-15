Sốc: Salah dẫn đầu hàng loạt trụ cột chia tay Liverpool 15/03/2026 12:16

(PLO)- Liverpool sắp có một mùa hè biến động lớn khi nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại có khả năng rời khỏi sân Anfield, dẫn đầu là lão tướng Salah.

Theo tiết lộ từ The Athletic, một số cái tên đáng chú ý, trong đó gồm có Mohamed Salah, đang đối mặt với tương lai chưa rõ ràng khi mùa giải khép lại.

Nguồn tin này cho biết Liverpool có thể chia tay khá nhiều cầu thủ ở nhiều vị trí khác nhau trong đội hình. Những cái tên được nhắc đến bao gồm Calvin Ramsay, Ibrahima Konate, Andy Robertson, Joe Gomez, Curtis Jones và cả Mohamed Salah. Việc nhiều cầu thủ bước vào giai đoạn cuối hợp đồng đang khiến ban lãnh đạo CLB phải cân nhắc những quyết định quan trọng cho kế hoạch tái cấu trúc đội bóng.

Trường hợp của Ibrahima Konate và Andy Robertson đang nhận được nhiều sự chú ý khi hợp đồng của họ sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của mình. Trong khi đó, hậu vệ trẻ Calvin Ramsay đang cân nhắc tìm kiếm một bến đỗ mới nhằm có nhiều cơ hội thi đấu hơn.

Konate cùng nhiều đồng đội không còn cơ hội ở lại Anfield. Ảnh: EPA.

Một trường hợp khác được nhắc đến là Williams, cầu thủ trưởng thành từ học viện của Liverpool. Theo The Athletic, anh nhiều khả năng sẽ khép lại quãng thời gian dài gắn bó với CLB khi hợp đồng chính thức hết hạn vào tháng 6.

Ngoài những cái tên kể trên, tương lai của Joe Gomez và Curtis Jones cũng đang trở thành chủ đề được quan tâm. Cả hai hiện chỉ còn hơn một năm trong hợp đồng, khiến Liverpool có thể phải sớm đưa ra quyết định để tránh nguy cơ mất cầu thủ mà không thu được phí chuyển nhượng.

Lão tướng Salah sẽ cạn hợp đồng với Liverpool vào tháng 6. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý nhất vẫn là trường hợp của Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự khi hợp đồng của anh tiến gần đến thời điểm kết thúc. Bên cạnh đó, Salah sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 6, yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn của CLB.

Nguồn tin cũng đề cập đến khả năng Federico Chiesa rời Liverpool nếu tình hình hiện tại không thay đổi. Cầu thủ người Ý vẫn chưa có nhiều cơ hội ra sân dưới thời HLV Arne Slot, và việc tìm kiếm một bến đỗ mới là giải pháp phù hợp cho hai bên.