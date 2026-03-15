Arsenal bứt tốc ngoạn mục, bỏ xa Man City 15/03/2026 10:29

(PLO)- Arsenal đang tiến rất gần đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay sau loạt trận vừa diễn ra.

Chiến thắng quan trọng Everton 2-0 đã giúp Arsenal củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu và tạo ra khoảng cách đáng kể với các đối thủ bám đuổi.

Trong cuộc đối đầu trên sân nhà, Arsenal phải chờ đến những phút cuối cùng mới có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Everton. Viktor Gyokeres mở tỷ số ở phút 89 sau pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, tài năng trẻ Max Dowman tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của HLV Mikel Arteta.

3 điểm có được giúp đội bóng thành London nâng tổng số điểm lên 70, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa Arsenal và Man City cũng được nới rộng sau khi nhà đương kim vô địch không thể giành chiến thắng ở vòng đấu này.

Viktor Gyokeres và đồng đội ăn mừng bàn mở điểm. Ảnh: EPA.

Trong chuyến làm khách trên sân của West Ham, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ có thể rời sân với kết quả hòa 1-1. Bernardo Silva là người giúp Man City vượt lên dẫn trước, nhưng Konstantinos Mavropanos đã kịp ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà, khiến đội bóng thành Manchester đánh rơi hai điểm quan trọng.

Sau vòng đấu này, Arsenal đang hơn Manchester City tới 9 điểm trên bảng xếp hạng, dù Man City vẫn còn một trận chưa thi đấu. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho “Pháo thủ” trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Niềm vui của Man City sớm bị dập tắt khi bị West Ham gỡ hòa. Ảnh: EPA.

Ở nhóm cuối bảng, West Ham tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhờ trận hòa quý giá trước Man City. Đội bóng thành London hiện đứng thứ 17 với 29 điểm, bằng điểm Tottenham nhưng xếp trên nhờ hiệu số. Nottingham Forest tiếp tục đứng thứ 18 với 28 điểm và đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, Arsenal đang cho thấy họ là ứng viên sáng giá nhất cho ngai vàng Premier League năm nay. Nếu duy trì phong độ hiện tại, ngày đăng quang của “Pháo thủ” có thể chỉ còn tính bằng vòng đấu.