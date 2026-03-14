Mourinho nhận án phạt oan sau khi bị gọi là kẻ phản bội 50 lần 14/03/2026 14:06

(PLO)- Jose Mourinho nhận án phạt vì chiếc thẻ đỏ sau khi HLV của Benfica này nổi giận với cựu cầu thủ gọi ông là kẻ phản bội "50 lần" trong trận hòa căng thẳng với Porto.

HLV Jose Mourinho sẽ phải nhận án treo giò hai trận sau khi bị thẻ đỏ trong trận hòa giữa Benfica và Porto, trận đấu mà ông đã va chạm với HLV đối phương. Mourinho, người từng dẫn dắt Porto từ năm 2002 đến 2004, hiện là HLV của Benfica ở quê nhà Bồ Đào Nha. "Người đặc biệt" đã chứng kiến ​​đội bóng của mình hòa 2-2 với CLB cũ vào tối Chủ nhật.

Tuy nhiên, trận đấu đã bị lu mờ bởi tấm thẻ đỏ của Mourinho trong hiệp hai, sau khi ông bị cho là đã đá bóng về phía băng ghế dự bị của đội khách Porto. Mourinho cũng bị trợ lý HLV Lucho Gonzalez của Porto cáo buộc là "kẻ phản bội", và cả hai đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt trên đường biên.

Hiện đã có xác nhận rằng HLV Jose Mourinho nhận án treo giò một trận vì thẻ đỏ, và án treo giò 11 ngày - cộng thêm một trận nữa - vì vụ việc với Gonzalez, mà theo xác định là Mourinho đã khơi mào. Benfica cho biết họ sẽ kháng cáo bản án "không công bằng và vô lý" này. Trong khi đó, Gonzalez bị cấm thi đấu một trận và treo giò tám ngày.

Gonzalez, 45 tuổi, gia nhập FC Porto năm 2005, một năm sau khi Mourinho chuyển đến Chelsea sau khi dẫn dắt Porto giành chức vô địch Champions League. Trước đó, Mourinho đã giúp Porto giành hai chức vô địch La Liga và một cúp UEFA. Mourinho đã phát biểu ngay sau trận đấu và tỏ ra rất muốn làm rõ vấn đề, sau khi có thông tin cho rằng ông đã gọi đối thủ của mình là "nhỏ con".

Mourinho nổi tiếng không ngại va chạm với bất cứ ai. ẢNH: AFP

"Người ngồi trên băng ghế dự bị của FC Porto, người cũng bị đuổi khỏi sân, đã gọi tôi là kẻ phản bội đến 50 lần trong đường hầm", HLV Jose Mourinho của Benfica nói trong cuộc họp báo sau trận đấu, tuyên bố mình bị oan, "Tôi muốn anh ta giải thích: phản bội cái gì?.

Tôi từng ở FC Porto, tôi đã cống hiến cả tâm hồn mình cho FC Porto. Tôi đến Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Fenerbahce, tôi đã xoay chuyển tình thế. Tôi đã cống hiến hết mình cho thế giới, cả tâm hồn, cả cuộc đời tôi mỗi ngày. Đó mới là sự chuyên nghiệp. Đó là tất cả. Những lời lăng mạ từ người hâm mộ là một chuyện. Và đó là bóng đá.

Đây chính là những người hâm mộ mà nhiều năm trước, tôi không thể cùng họ đi dạo trong thành phố, những người từng quỳ gối dưới chân tôi. Giờ họ lại xúc phạm tôi. Không sao cả. Nhưng một đồng nghiệp lại gọi tôi là kẻ phản bội? Phản bội cái gì? Phản bội việc cống hiến tất cả cho Benfica sao?

Nếu ngày mai tôi rời Benfica và đến nơi khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Phản bội cái gì? Tôi không thích điều đó. Tôi bị đuổi khỏi sân oan. Trọng tài thứ tư đã làm việc tệ hại suốt trận đấu và vẫn tiếp tục như vậy ngay cả khi tôi đã nói với trọng tài chính về chuyện đó".

Thêm vào đó, Mourinho khẳng định Gonzalez, người từng thi đấu cho các CLB như Porto, Marseille và Argentina trong sự nghiệp cầu thủ của mình, đã lặp lại lời lẽ xúc phạm đó nhiều lần.

"Không chỉ một lần, mà là 20 hay 30 lần", người đàn ông 63 tuổi Mourinho tiếp tục. "Khi anh ta đến Marseille, anh ta có phải là kẻ phản bội không? Phản bội điều gì? Anh ta có thể đã xúc phạm tôi theo cách mà tôi có thể chấp nhận được hơn, nhưng tôi nghĩ đó là một cuộc tấn công vào tính chuyên nghiệp của tôi, điều mà tôi rất coi trọng.

Dù ở đâu, chúng tôi cũng luôn nỗ lực hết mình. Tôi hơi thất vọng về điều đó, anh ta cũng là một người chuyên nghiệp như tôi, đã từng chơi cho nhiều đội khác nhau. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại gọi tôi là kẻ phản bội".

Mourinho bị treo giò 2 trận. ẢNH: DAILY MAIL

Mourinho cũng chỉ trích các trọng tài, những người đã rút cho ông chiếc thẻ đỏ thứ 15 trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Mourinho phủ nhận việc trọng tài cho rằng ông đá quả bóng về phía ban huấn luyện Porto, đồng thời khẳng định ông chỉ đá bóng lên khán đài để tặng người hâm mộ may mắn.

"Về việc tôi bị đuổi khỏi sân, có hai điều", Mourinho tiếp tục, "Trọng tài nói rằng ông ấy đuổi tôi vì tôi đá bóng về phía băng ghế dự bị của FC Porto, điều này hoàn toàn sai sự thật. Tôi không biết là ba, bốn hay năm lần, nhưng tôi đã làm điều đó rất nhiều lần ở sân vận động Luz – sau khi chúng tôi ghi bàn, quả bóng bay lên khán đài.

Đó là một cách để ăn mừng và trao tặng quả bóng đến tay người hâm mộ may mắn. Tôi biết kỹ thuật của mình không giỏi lắm, nhưng quả bóng này sinh ra là để dành cho khán đài".