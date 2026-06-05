Messi, Mbappe đe dọa xóa sổ lịch sử World Cup 05/06/2026 13:25

Lần đầu tiên trong lịch sử, 48 đội tuyển quốc gia sẽ góp mặt tại vòng chung kết World Cup, thay vì 32 đội như trước đây. Bên cạnh đó, giải đấu cũng được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, tạo nên quy mô chưa từng có.

Việc mở rộng số lượng đội tham dự kéo theo tổng số trận đấu tăng lên tới 104. Điều đó đồng nghĩa nhiều cột mốc lịch sử tồn tại suốt hàng chục năm qua đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ. Từ những kỷ lục cá nhân đến các thành tích tập thể, Cúp thế giới 2026 là sân khấu của những trang sử mới.

Một trong những dấu mốc được quan tâm nhất là cuộc đua trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Hiện tại, kỷ lục này vẫn thuộc về huyền thoại người Đức Miroslav Klose với 16 bàn thắng sau 24 lần ra sân. Xếp ngay phía sau là “Người ngoài hành tinh” Ronaldo Nazario với 15 pha lập công, trong khi Gerd Muller giữ vị trí thứ ba với 14 bàn chỉ sau 13 trận cho Tây Đức.

Messi và Mbappe săn đuổi kỷ lục ghi bàn. Ảnh: EPA.

Trong số các cầu thủ còn thi đấu, Lionel Messi và Kylian Mbappe là những ứng viên sáng giá nhất có khả năng vượt qua cột mốc của Klose. Đội trưởng Argentina đang sở hữu 13 bàn thắng tại các kỳ World Cup, trong khi Mbappe đã có 12 bàn dù mới bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau, cả hai hoàn toàn có thể viết lại lịch sử giải đấu.

Bên cạnh cuộc đua cá nhân, những con số thống kê của các đội tuyển quốc gia cũng thu hút sự chú ý. Brazil vẫn giữ vị thế số một về tổng số bàn thắng ghi được trong lịch sử World Cup với 237 pha lập công. Đức bám sát phía sau với 232 bàn, tạo nên cuộc cạnh tranh kéo dài qua nhiều thế hệ.

Argentina hiện đứng thứ ba với 152 bàn thắng. Dù khoảng cách với Brazil vẫn khá lớn, Albiceleste vẫn có cơ hội gia tăng thành tích của mình nếu tiến sâu tại Cúp thế giới 2026. Pháp đã ghi 136 bàn, trong khi Ý có 128 bàn. Tây Ban Nha và Anh cũng đã vượt qua cột mốc 100 bàn thắng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngôi sao người Pháp đã ghi 12 bàn thắng tại các vòng chung kết. Ảnh: EPA.

Một kỷ lục khác được đánh giá là cực kỳ khó bị xô đổ thuộc về Lionel Messi. Siêu sao của Argentina hiện là cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất trong lịch sử World Cup với tổng cộng 2.314 phút sau 26 trận. Thành tích này giúp anh vượt xa Paolo Maldini, người đứng thứ hai với 2.216 phút.

Lothar Matthaus là cái tên duy nhất khác chạm ngưỡng hơn 2.000 phút thi đấu. Phía sau là hàng loạt huyền thoại như Diego Maradona, Javier Mascherano, Philipp Lahm hay Hugo Lloris. Nếu tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình Argentina tại World Cup 2026, Messi nhiều khả năng sẽ nâng cao kỷ lục của mình lên một tầm cao mới.

Messi và đồng đội Argentina là đương kim vô địch Cúp thế giới. Ảnh: FF.

Ở cấp độ tập thể, lịch sử World Cup mới chỉ chứng kiến tám quốc gia từng bước lên đỉnh thế giới. Brazil dẫn đầu với năm lần vô địch. Đức và Ý cùng sở hữu bốn danh hiệu, còn Argentina đã có ba lần đăng quang sau chiến tích tại Qatar năm 2022. Pháp và Uruguay mỗi đội có hai chức vô địch, trong khi Anh và Tây Ban Nha mới một lần nếm trải vinh quang.

Với thể thức hoàn toàn mới và số trận đấu nhiều hơn bao giờ hết, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành giải đấu của những kỷ lục bị chinh phục. Và nếu điều đó xảy ra, Messi, Mbappe cùng nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới có thể là những người ghi tên mình vào chương sử đặc biệt nhất của bóng đá thế giới.