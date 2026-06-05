Lộ diện đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 05/06/2026 09:46

(PLO)-Tuyển Việt Nam đã xác định đối thủ cuối cùng tại sân chơi châu lục đầu năm tới.

Sáng sớm ngày 5-6, tuyển Việt Nam đã xác định được đối thủ cuối cùng tại bảng E vòng chung kết Asian Cup 2027, sau Hàn Quốc và UAE. Đó là Yemen.

Bước vào trận đấu muộn màng này, Lebanon chỉ cần hòa Yemen là họ sẽ lên ngôi nhất bảng vòng loại để vào bảng E tranh tài cùng Việt Nam, Hàn Quốc, UAE tại VCK Asian Cup 2027 diễn ra đầu năm tới.

Yemen đã thể hiện một trận đấu sắc đánh bại "kèo trên" Lebanon 2-0 để vào bảng E. Ảnh:AFC

Thế nhưng Lebanon bị kèo dưới Yemen đánh bại 2-0 trên sân trung lập Grand Ahmad ở Qatar. Với chiến thắng này, Yemen có 14 điểm lên ngôi nhất bảng B (vòng loại) để góp mặt tại giải châu lục đầu năm tới diễn ra ở Saudi Arabia.

Sở dĩ trận đấu này diễn ra muộn là vì tình hình bất ổn ở Trung Đông, trong đó cả hai quốc gia Yemen và Lebanon đều có ít nhiều liên quan.

Bước vào trận đấu sống còn này, Lebanon được đánh giá mạnh hơn rất nhiều so với Yemen và họ chỉ cần hòa là nhất bảng B có vé đi giải châu lục. Tuy nhiên “nhiều cửa” nó trở thành “con dao 2 lưỡi”.

Bảng E có tuyển Việt Nam, Hàn Quốc, UAE và Yemen

Trong khi Yemen chỉ có con đường thắng mới nhất bảng. Và trong thế lưng dựa tường thì Yemen đã làm được điều phi thường. Hai bàn thắng của Yemen do công Nasser Mohammedoh ghi phút 62 và 90.

Nasser Mohammedoh trở thành người hùng của Yemen khi cú đúp của anh giúp đội góp mặt tại VCK Asian Cup lần thứ nhì trong lịch sử. Năm 2019 giải diễn ra tại UAE thì Yemen góp mặt lần đầu tiên và bị loại ngay sau vòng bảng.

Như vậy tuyển Việt Nam đã xác định đủ ba đối thủ tại bảng E gồm Hàn Quốc, UAE và Yemen.

+ Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027:

Ngày 10-1: Việt Nam - UAE,

Ngày 15-1: Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 20-1: Việt Nam - Yemen.