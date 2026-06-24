HLV Deschamps tức tốc về Pháp bỏ trận gặp Na Uy 24/06/2026 12:09

(PLO)- Nhà cầm quân đội tuyển Pháp, HLV Deschamps phải rời World Cup 2026 gấp để bay về Pháp...

HLV Deschamps đã tức tốc quy cố hương vì tin buồn bất ngờ ập đến. Chiến lược gia hai từng hai lần liên tiếp đưa Pháp vào chung kết World Cup 2018 và 2022, bỏ trận cuối vòng bảng Pháp - Na Uy diễn ra lúc 2 giờ ngày 27-6.

Nguyên do là thân mẫu của HLV Deschamps qua đời tại quê nhà nên ông phải quay về chịu tang.

Thuyền trưởng tuyển Pháp cũng không thể xem xét và ra giáo án cụ thể tập cho đội tuyển Pháp trước trận đối đầu tay săn bàn khủng Erling Haaland. Hiện tại, Pháp đã nắm chắc vé vào vòng 32 đội, nhưng họ cũng cần tránh trận thua để giữ tinh thần cao ở phần còn lại của giải đấu.

Hai trận đầu bảng I, tuyển Pháp thắng Senegal 3-1 và Iraq 3-0. Ảnh: SE.

LĐBĐ Pháp (FFF) đã chính thức đưa ra thông báo và HLV Deschamp phải về quê để đưa tang mẹ mình.

Chủ tịch FFF, ông Philippe Diallo đang theo đội tuyển Pháp cho báo chí biết trợ lý Guy Stephan sẽ thay thế vai trò HLV trưởng cho đến khi Deschamps quay lại.

HLV Deschamps, 57 tuổi dẫn dắt tuyển Pháp từ năm 2012, hai lần đưa Les Blue vào chung kết và năm 2018 lên ngôi khi đánh bại Croatia. Mùa 2022, họ thua luân lưu Argentina. Ông cũng là đội trưởng tuyển Pháp vô địch France 98 trên sân nhà và Deschamps cũng là kỷ lục gia khoác áo tuyển Pháp với 103. Ông giã từ đội tuyển quốc gia năm 2000.