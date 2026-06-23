Mbappe bám sát Messi 23/06/2026 11:02

Ngày 23-6, Kylian Mbappe lập cú đúp để bám sát Lionel Messi sau khi cơn mưa lớn và bão ở Philadelphia làm trì hoãn trận thắng 3-0 của Pháp trước Iraq tại World Cup 2026 hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngôi sao của Real Madrid đã ghi bàn ở cả hai hiệp đấu trong thời gian hiệp hai kéo dài, nâng tổng số bàn thắng của anh tại World Cup 2026 lên 4 và tổng cộng 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém Messi 2 bàn.

Trước đó, biểu tượng bóng đá Argentina, Messi đã lập cú đúp để vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup của Miroslav Klose khi Argentina đánh bại Áo 2-0. Messi hiện có 18 bàn thắng trong 6 lần tham dự World Cup, còn tiền đạo người Đức dừng lại ở con số 16, trong khi Mbappe có 14 bàn.

Nhưng trận đấu của Pháp đã kết thúc gần bốn tiếng sau khi bắt đầu do thời tiết khắc nghiệt ở Philadelphia. Trời đổ mưa như trút nước tám phút trước khi hiệp một kết thúc, khiến người hâm mộ phải vội vã tìm chỗ trú. Hiệp một vẫn được hoàn thành nhưng hiệp hai bị hoãn lại do sét đánh trong khu vực.

Kylian Mbappe đã ghi được 4 bàn sau 2 trận tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Phải mất hai tiếng rưỡi đồng hồ hiệp hai mới bắt đầu khi phần lớn khán giả vẫn kiên nhẫn chờ đợi sau khi đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để được xem Mbappe và các đồng đội thi đấu.

Do các đài truyền hình Mỹ có quá nhiều thời gian để phát sóng nhiều quảng cáo, thời gian nghỉ giải lao để uống nước vốn bị chỉ trích nhiều cũng đã bị hủy bỏ trong hiệp hai khi mặt sân vẫn còn khá ẩm ướt. Đội ngũ nhân viên làm việc không ngừng nghỉ để hút hết lượng nước thừa trên mặt sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia để trận đấu có thể tiếp tục.

Mbappe đã mở tỷ số 1-0 cho Pháp một cách ngoạn mục chỉ sau 14 phút. Anh nhận bóng ở rìa vòng cấm từ Michael Olise và tung cú sút như tên lửa vào góc cao khung thành, đánh bại thủ môn Ahmed Basil. Basil đã vươn tay phải ra nhưng không thể cản được cú sút mạnh như sấm sét đưa bóng vào lưới của Mbappe.

Khán giả kiên nhẫn chờ hết mưa để tiếp tục theo dõi trận đấu. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Thủ môn sau đó đã mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn, tạo cơ hội cho Mbappe ghi bàn thắng thứ hai. Hậu vệ Zaid Tahseen thực hiện một quả phát bóng ngắn về phía Basil, người đã khống chế bóng không tốt.

Quả bóng đến chân Ousmane Dembele. Anh chuyền bóng cho Mbappe và đội trưởng tuyển Pháp chỉ cần dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Điều này gợi nhớ đến một sai lầm tương tự trong trận đấu đầu tiên của Iraq với Na Uy, tạo cơ hội cho Erling Haaland ghi bàn. Những đội bóng yếu đang phải học bài học cay đắng ở cấp độ cao nhất.

Olise tưởng rằng mình đã ghi bàn thắng thứ ba ngay sau đó khi được Mbappe chuyền bóng, nhưng cú sút táo bạo của anh lại dội trúng xà ngang. Sau đó, Adrien Rabiot đánh đầu chệch khung thành một cách khó hiểu từ khoảng cách chỉ 4 mét sau khi Basil chỉ có thể cản phá cú sút của Dembele, đưa bóng đến đúng vị trí của Rabiot.

Hai đội thi đấu trên mặt sân sũng nước. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cuối cùng, Dembele ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 cho Pháp khi Olise tung ra đường chuyền tuyệt đẹp bằng má ngoài chân trái cho anh. Ngôi sao của PSG dứt điểm mạnh mẽ, ghi bàn thắng đầu tiên của anh sau 19 trận đấu tại các giải đấu lớn cho đội tuyển quốc gia.

Kết quả này giúp Pháp có được 6 điểm và chắc suất vào vòng 32 đội cùng Na Uy, đội cũng có 6 điểm sau khi thắng Senegal 3-2 với cú đúp của Erling Haaland. Les Bleus sẽ đối đầu với Na Uy trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào thứ Sáu, còn Senegal sẽ đối đầu với Iraq trong trận đấu còn lại.