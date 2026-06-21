Ronaldinho gây sốc khi ký hợp đồng gia nhập 1 CLB của Serie C 21/06/2026 12:11

(PLO)- Việc trở lại ở tuổi 46 của Ronaldinho được lý giải là do anh đã ký hợp đồng với một CLB châu Âu.

Ronaldinho đã ký hợp đồng với CLB nhỏ Ravenna FC của châu Âu và dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tuần tới. Huyền thoại bóng đá Brazil đã trở lại với bóng đá chuyên nghiệp cấp CLB sau khi đạt thỏa thuận với đội bóng Ravenna FC thuộc Serie C của Ý. Cựu ngôi sao của Barcelona và AC Milan đã không thi đấu chuyên nghiệp kể từ năm 2015 sau khi rời Fluminese, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Ronaldinho đã giải nghệ vài năm sau đó, điều đó có nghĩa là việc chuyển đến CLB của Serie C sẽ không dẫn đến việc anh trở lại sân cỏ. Nhà vô địch World Cup 2002 và Quả bóng vàng sẽ tham gia một sự kiện quảng bá cho CLB của Ý và dự kiến ​​sẽ được ra mắt tại Miami vào tuần tới.

Ronaldinho, 46 tuổi đã có mặt để theo dõi trận Brazil thắng Haiti 3-0 tại World Cup 2026, xuất hiện cùng Ronaldo trên màn hình TV. Khán giả trên sân đã cổ vũ nhiệt tình cho hai huyền thoại bóng đá này. Khi giải thích về quyết định chuyển đến Ravenna, Ronaldinho cho biết: "Màu áo mới, nụ cười vẫn vậy. Tôi rất nóng lòng được trở lại sân cỏ và viết nên một câu chuyện mới cùng với Ignazio và toàn bộ gia đình Cipriani. Bóng đá luôn là nguồn vui đối với tôi, và tôi muốn mang tinh thần đó đến Ravenna".

Ông chủ Ignazio Cipriani thừa nhận Ronaldinho là thần tượng thời thơ ấu của mình và nói: "Tôi đã sống 24 năm ở Mỹ, nhưng tôi vẫn coi Ravenna là nhà của mình. Việc chiêu mộ Ronaldinho là một bước tiến phi thường đối với CLB. Ronaldinho là thần tượng của tôi và tầm ảnh hưởng của anh ấy đối với bóng đá vượt xa những gì anh ấy đã làm trên sân cỏ".

Ronaldinho sẽ gia nhập Ravenna mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, phó chủ tịch danh dự của Ravenna, Ariedo Braida, giải thích Ronaldinho sẽ không ra sân ở Serie C khi mùa giải 2026/27 bắt đầu. Braida nói: "Ronaldinho sẽ tham gia một sự kiện quảng bá với chúng tôi, nhưng anh ấy sẽ không thi đấu cho Ravenna ở Serie C mùa giải tới. Tôi ước anh ấy vẫn còn có thể thi đấu. Anh ấy là một hiện tượng và là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi có mối quan hệ tốt với anh ấy từ những ngày còn ở Milan, nhưng anh ấy sẽ không thi đấu ở Serie C cùng chúng tôi".

Ronaldinho đã chứng kiến ​​Brazil "hủy diệt" đối thủ Haiti trong trận đấu thuộc bảng C World Cup. Matheus Cunha lập cú đúp trước khi Vinicius Junior ghi bàn thắng thứ ba, tất cả các bàn thắng đều được ghi trong hiệp một.

Brazil thi đấu sắc bén hơn hẳn so với trận hòa 1-1 nhạt nhẽo trước Morocco ở trận mở màn. Kết quả này đồng nghĩa với việc Haiti, đội đã thua Scotland 1-0 trong trận mở màn, không thể tiến vào vòng knock-out. Brazil đã áp đảo Haiti trong hiệp một, được hỗ trợ bởi lối phòng ngự khá lỏng lẻo của đội bóng vùng Caribe, với hàng thủ dâng cao tạo điều kiện cho Cunha, Raphinha và Vinicius khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.