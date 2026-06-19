Một vòng đấu và những số phận trái ngược ở World Cup 2026 19/06/2026 06:39

(PLO)- Vòng đấu mở màn World Cup 2026 đã mang đến hàng loạt câu chuyện đáng chú ý, trong đó Messi tiếp tục tỏa sáng, Ronaldo đối diện những nghi ngờ lớn, còn Cape Verde trở thành biểu tượng của giấc mơ tưởng như không thể.

Lionel Messi khiến người hâm mộ ngỡ như thời gian quay ngược với màn trình diễn đỉnh cao, trong khi Cristiano Ronaldo tiếp tục chìm trong chuỗi ngày khó khăn. Bên cạnh đó, Cape Verde trở thành hiện tượng mới của World Cup 2026 và các sân vận động trên khắp nước Mỹ liên tục lập kỷ lục về lượng khán giả.

Messi thách thức thời gian, Ronaldo đối mặt thực tế phũ phàng

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, nhiều người cho rằng Lionel Messi chỉ tham dự giải đấu như một biểu tượng sống của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, những gì siêu sao người Argentina thể hiện ở trận ra quân đã khiến tất cả phải nhìn nhận lại.

Trong chiến thắng trước Algeria tại Kansas City, Messi ghi tới ba bàn thắng với những pha dứt điểm đẳng cấp quen thuộc. Từ các cú sút xa đầy uy lực cho đến tình huống xử lý tinh tế trong vòng cấm, thủ quân Argentina cho thấy anh vẫn sở hữu khả năng tạo khác biệt ở những trận đấu lớn nhất.

Messi vẫn tỏa sáng ở tuổi 39 với cú hat trick đầu tiên của Cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Màn trình diễn ấy giúp Messi cân bằng thành tích ghi 16 bàn tại các kỳ World Cup, sánh ngang huyền thoại Miroslav Klose. Đây là cột mốc mà không nhiều người nghĩ anh có thể chạm tới khi bước sang tuổi 39.

Dù vậy, Messi vẫn cho rằng những con số chỉ mang ý nghĩa thống kê, còn điều quan trọng nhất là giúp Argentina tiến xa tại giải đấu. Tuy nhiên, giới chuyên môn đều hiểu nếu tiếp tục ghi bàn trong những trận đấu tiếp theo, ngôi sao sinh năm 1987 sẽ độc chiếm vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Nếu Messi đang tận hưởng những ngày tháng rực rỡ thì Cristiano Ronaldo lại trải qua bầu không khí hoàn toàn trái ngược. Trong trận hòa 1-1 giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo, Ronaldo gần như mất hút trên sân. Anh chỉ có 25 lần chạm bóng dù thi đấu trọn vẹn 90 phút. Đây là thống kê thấp nhất của tiền đạo kỳ cựu này trong một trận đấu lớn cùng đội tuyển quốc gia khi chơi đủ thời gian.

Ronaldo chưa tạo ra niềm tin lớn cho tuyển Bồ Đào Nha ở trận ra quân. Ảnh: FF.

Sự tương phản càng trở nên rõ nét khi Kylian Mbappe, Erling Haaland và Harry Kane đều lập cú đúp ở lượt trận đầu tiên, còn Messi ghi hat trick. Trong khi các ngôi sao hàng đầu liên tục tỏa sáng, Ronaldo tiếp tục kéo dài chuỗi trận không ghi bàn tại các giải đấu lớn lên con số 10.

Lần gần nhất anh nổ súng ở World Cup hoặc Euro đã diễn ra từ vòng bảng World Cup 2022. Từ đó đến nay, chân sút 41 tuổi vẫn chưa thể tìm lại cảm giác ghi bàn trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Phong độ đi xuống của Ronaldo đang tạo ra áp lực không nhỏ cho HLV Roberto Martinez. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải đối diện với câu hỏi khó khăn nhất: tiếp tục đặt niềm tin vào biểu tượng vĩ đại của bóng đá Bồ Đào Nha hay mạnh dạn thực hiện những thay đổi cần thiết vì lợi ích tập thể.

Cape verde gây địa chấn, World Cup 2026 lập kỷ lục khán giả

Cape Verde xuất thần cầm hòa đối thủ lớn Tây Ban Nha. Ảnh: FF.

Một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng đấu mở màn đến từ Cape Verde, đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Trước đối thủ được đánh giá vượt trội là Tây Ban Nha, đại diện đến từ quốc đảo chỉ hơn nửa triệu dân đã kiên cường giành kết quả hòa 0-0. Nhân vật nổi bật nhất là thủ môn kỳ cựu Vozinha, người liên tục thực hiện những pha cứu thua xuất thần để giữ sạch lưới.

Sau tiếng còi mãn cuộc, thủ thành 40 tuổi bật khóc trong vòng tay đồng đội. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ đầu giải.

Kết quả này cũng được xem là lời đáp trả mạnh mẽ dành cho những ý kiến phản đối việc World Cup mở rộng lên 48 đội. Trước giải đấu, nhiều người lo ngại thể thức mới sẽ tạo ra những trận đấu chênh lệch và thiếu hấp dẫn. Thế nhưng Cape Verde đã chứng minh các đội bóng nhỏ vẫn có thể tạo nên những câu chuyện đặc biệt.

Khán giả đến kín sân ở Mỹ. Ảnh: FF.

Ngoài những diễn biến trên sân cỏ, World Cup 2026 còn ghi nhận sức hút khổng lồ từ khán đài. Dù giá vé được đánh giá khá cao, các sân vận động tại Mỹ vẫn liên tục kín chỗ. Trận đấu giữa Áo và Jordan tại sân Levi's ở Santa Clara là ví dụ rõ nét. Đây không phải cuộc đối đầu có nhiều ngôi sao hàng đầu, nhưng vẫn thu hút lượng khán giả đông đảo. Theo số liệu từ FIFA, hơn 281.000 người hâm mộ đã đến sân trong cùng một ngày thi đấu, vượt qua kỷ lục từng tồn tại từ World Cup 1994.

Một điểm đáng chú ý khác là xu hướng hạn chế sử dụng thẻ đỏ của các trọng tài. Sau trận khai mạc chứng kiến ba cầu thủ bị truất quyền thi đấu, nhiều người dự đoán giải đấu sẽ trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Trong 23 trận đấu tiếp theo của vòng đầu tiên, không có thêm bất kỳ cầu thủ nào phải nhận thẻ đỏ. Điều này cho thấy FIFA đang hướng đến việc duy trì sự cân bằng giữa tính quyết liệt và tinh thần fair play, giúp các trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn.