Vụ chuyển nhượng của Greenwood giúp MU chiêu mộ Summerville 19/06/2026 07:09

Cựu tiền đạo của MU, Mason Greenwood, chuẩn bị chuyển đến một CLB mới với mức phí chuyển nhượng hấp dẫn trong mùa hè này. Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Mason Greenwood đã đồng ý rời Marseille chuyển đến AS Roma theo dạng chuyển nhượng chính thức. Cầu thủ chạy cánh 24 tuổi từng khoác áo MU đã ghi 26 bàn thắng và có 11 pha kiến ​​tạo trong 45 lần ra sân cho Marseille mùa vừa qua.

Với tình hình hỗn loạn tại CLB thành phố cảng nước Pháp và việc không giành được suất tham dự cúp châu Âu, Greenwood rất muốn chuyển đến Serie A vào mùa hè này. Tờ báo Ý Corriere dello Sport đưa tin AS Roma và Greenwood đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản cá nhân. Greenwood dự kiến ​​sẽ thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Gian Piero Gasperini mùa giải tới.

AS Roma đã xác định cựu cầu thủ của Manchester United là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên cho mùa giải sắp tới. Theo các nguồn tin, mức lương khởi điểm của Greenwood sẽ là 3,9 triệu bảng Anh mỗi năm, cộng thêm tiền thưởng, và sẽ tăng lên mỗi mùa giải. Một số khoản tiền thưởng được cho là nằm trong tầm tay của Greenwood, khi tiền đạo này được kỳ vọng sẽ đạt được một số mục tiêu liên quan đến thành tích thi đấu.

Việc Greenwood rời Marseille sẽ giúp MU nhận được một khoản tiền đáng kể. ẢNH: AFP

CLB cũ của Greenwood là MU sẽ bỏ túi 40% lợi nhuận từ phí chuyển nhượng nếu thương vụ thành công. Điều này xuất phát từ điều khoản bán lại đáng kể mà MU đã đàm phán thành công trong vụ chuyển nhượng trị giá 26 triệu bảng của Greenwood đến Marseille vào năm 2024.

Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng Greenwood không phải là thương vụ duy nhất của AS Roma có ảnh hưởng đến MU. AS Roma cũng đang tìm cách tăng cường sức mạnh cho cánh trái và được cho là đang theo đuổi Crysencio Summerville.

Ngôi sao của West Ham đã thu hút sự chú ý của nhiều CLB, trong đó có cả MU, sau những màn trình diễn xuất sắc gần đây. Việc West Ham xuống hạng đồng nghĩa với việc Summerville, hiện đang khoác áo đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2026, có thể được bán với giá khoảng 50 triệu bảng Anh.

Việc AS Roma bày tỏ sự quan tâm đến Summerville có thể trở thành một trở ngại không mong muốn trong nỗ lực chiêu mộ cầu thủ 24 tuổi này của MU, đồng thời góp phần đẩy giá trị chuyển nhượng của anh lên cao, đặc biệt là nếu Summerville có màn trình diễn xuất sắc tại World Cup.

Crysencio Summerville đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhiều CLB trên khắp châu Âu. ẢNH: Roy Lazet/Soccrates

Tờ Athletic (Anh) đưa tin Manchester United nằm trong số nhiều CLB đang theo dõi Summerville, và đã liên hệ với West Ham để hỏi thăm về tình hình của cầu thủ này. Summerville, người có hợp đồng đến tháng 6 năm 2029, là một trong những cầu thủ có giá trị nhất của West Ham sau khi CLB xuống hạng và do đó có thể bị bán đi.

Sự đa năng của Summerville giúp anh trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho MU nếu họ muốn chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh trong mùa hè này, mặc dù việc tăng cường tuyến giữa vẫn sẽ là ưu tiên chính của đội chủ sân Old Trafford. Ngôi sao khác của West Ham, Mateus Fernandes, vẫn là một mục tiêu hàng đầu khác của MU.