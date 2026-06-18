Ronaldo và kỷ lục khiến cả thế giới ngỡ ngàng 18/06/2026 12:19

(PLO)- Cristiano Ronaldo đang đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sau trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt trận mở màn bảng K World Cup 2026 diễn ra tại Houston (Mỹ), siêu sao 41 tuổi Ronaldo tiếp tục kéo dài chuỗi phong độ đáng thất vọng tại các giải đấu lớn.

Dù được HLV Roberto Martinez trao suất đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút, CR7 không thể tìm thấy bàn thắng. Kết quả này khiến anh nâng số trận liên tiếp không ghi bàn tại World Cup và Euro lên con số 10, chuỗi trận tệ nhất trong sự nghiệp quốc tế của chân sút từng 5 lần giành Quả bóng vàng.

CR7 tịt ngòi ở trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Lần gần nhất Ronaldo nổ súng ở một giải đấu lớn đã diễn ra từ vòng bảng World Cup 2022, khi Bồ Đào Nha chạm trán Ghana. Kể từ thời điểm đó, anh hoàn toàn im tiếng trong những trận còn lại của giải đấu tại Qatar, tiếp tục trắng tay ở Euro 2024 và giờ là trận mở màn World Cup 2026.

Trước CHDC Congo, Bồ Đào Nha kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tạo ra thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu lại gặp khó trong khâu dứt điểm. Joao Neves mở tỷ số nhưng Yoane Wissa đã ghi bàn gỡ hòa, khiến đại diện bán đảo Iberia chỉ giành được 1 điểm. Đáng chú ý, Bồ Đào Nha chỉ có một cú sút trúng đích trong suốt trận đấu, phản ánh rõ sự bế tắc trên hàng công.

Vẫn còn nhiều cơ hội cho Ronaldo khai hỏa và dập tắt hoài nghi. Ảnh: EPA.

Phong độ đi xuống của Ronaldo đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trong giới chuyên môn và người hâm mộ. Dù vẫn là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha và đang nắm giữ nhiều cột mốc lịch sử, trong đó có thành tích trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở sáu kỳ World Cup, khả năng tạo ảnh hưởng của anh ở những trận cầu đỉnh cao đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Dẫu vậy, cơ hội vẫn chưa khép lại với Ronaldo. Vòng bảng World Cup 2026 vẫn còn những trận đấu phía trước và chỉ cần một pha lập công, anh sẽ chấm dứt chuỗi ngày đáng quên, đồng thời gửi lời đáp trả mạnh mẽ tới những hoài nghi đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn quanh mình.