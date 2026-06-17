MU ngăn cản Rashford gia nhập 2 CLB lớn 17/06/2026 10:29

Marcus Rashford sẽ trở lại MU và đàm phán với ban lãnh đạo sau World Cup 2026 về bước đi tiếp theo sau khi Barcelona quyết định không ký hợp đồng mua đứt ngôi sao người Anh này anh. Hy vọng chuyển hẳn đến Barcelona của Rashford đã tan vỡ, khiến tương lai gần của anh trở nên bấp bênh.

Barcelona đã chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle với giá 70 triệu bảng Anh, trong khi Manchester United từ chối xem xét thỏa thuận cho mượn Marcus Rashford thêm một mùa giải nữa tại đội chủ sân Camp Nou. Điều đó có nghĩa là Rashford vẫn chưa biết bước đi tiếp theo của mình sẽ là gì, khi anh đang chuẩn bị cho trận đấu mở màn World Cup của đội tuyển Anh gặp Croatia ở Dallas vào lúc 3 giờ sáng mai 18-6.

Rashford không mấy hứng thú ở lại MU, sau khi rời Old Trafford để bắt đầu một chương mới ở nơi khác. Và bất chấp sự thay đổi HLV của MU, với Michael Carrick thay thế Ruben Amorim mùa giải trước, Rashford tin tương lai lâu dài của anh sẽ tốt hơn ở một CLB khác.

Nhưng MU đã ngăn cản anh gia nhập Manchester City hay Liverpool, những đội bóng từng thể hiện sự quan tâm đến Rashford trước đây, trong khi Arsenal đã không còn mặn mà với ý định chiêu mộ anh, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Tương lai của Marcus Rashford vẫn chưa rõ ràng sau khi Barcelona từ chối mua đứt anh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Marcus Rashford muốn gia nhập một CLB châu Âu khác, trong khi Manchester United định giá cầu thủ này ở mức 40 triệu bảng Anh, còn Barca có thể chiêu mộ anh chỉ với 24 triệu bảng nhưng không kích hoạt điều khoản đó.

Bây giờ, trừ khi có ai đó sẵn lòng đáp ứng mức giá yêu cầu, đồng ý trả thêm 16 triệu bảng Anh so với số tiền mà MU định bán anh cho Barca, Rashford sẽ trở lại CLB chủ quản sau khi kết thúc kỳ nghỉ World Cup cùng đội tuyển Anh.

Ông Sir Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu của MU, vẫn quyết tâm bán tiền đạo nhận mức lương 325.000 bảng mỗi tuần này để giảm bớt gánh nặng tiền lương cho CLB. Và ông biết mùa hè này là cơ hội tốt nhất để bán Rashford, thay vì mạo hiểm để anh đến tháng 6 năm sau, khi hợp đồng của Rashford bước vào 12 tháng cuối cùng.

Manchester United đã tiếp tục tiến bước mà không có Marcus Rashford, và đang nhắm đến những bản hợp đồng lớn vào mùa hè cho HLV Michael Carrick, những người sẽ giúp ông phát triển một đội bóng mà dường như không có chỗ cho cầu thủ 28 tuổi người Anh.