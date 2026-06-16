Cả thế giới chờ đại chiến Messi - Ronaldo ở World Cup 2026. 16/06/2026 06:39

(PLO)- Vòng chung kết World Cup 2026 là lần cuối cùng của cuộc cạnh tranh vĩ đại nhất lịch sử bóng đá khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có thể đụng độ nhau ở vòng knock out.

Messi và Ronaldo chuẩn bị lập thêm những cột mốc chưa từng có, đồng thời còn có nhiều cơ hội đối đầu trực tiếp lần cuối trên sân khấu lớn nhất hành tinh World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Hai huyền thoại cùng viết lại lịch sử World Cup

Khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo bước vào sân trong những trận đầu tiên tại World Cup 2026, lịch sử bóng đá thế giới sẽ chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt. Cả hai sẽ trở thành những cầu thủ đầu tiên góp mặt ở sáu kỳ World Cup khác nhau, một thành tích mà trước đây chưa ai chạm tới.

Dù cùng bước lên đỉnh cao mới, Messi hiện là người sở hữu nhiều kỷ lục World Cup hơn đối thủ lâu năm. Sau chức vô địch tại Qatar năm 2022, siêu sao người Argentina đã vượt qua huyền thoại Paolo Maldini để trở thành cầu thủ có số trận thi đấu nhiều nhất lịch sử World Cup với 26 lần ra sân. Anh đồng thời giữ kỷ lục về tổng số phút xuất hiện trên sân với 2.314 phút.

Messi giữ nhiều kỷ lục World Cup hơn đại kình địch Ronaldo. Ảnh: FF.

Bộ sưu tập thành tích của Messi vẫn chưa dừng lại ở đó. Chủ nhân của tám Quả bóng vàng đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Argentina tại các kỳ World Cup với 13 pha lập công. Thành tích này giúp anh chỉ còn cách kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose đúng ba bàn thắng.

Trong bối cảnh Argentina tiếp tục được đánh giá là ứng viên vô địch, cơ hội để Messi san bằng hoặc vượt qua huyền thoại người Đức rất dễ xảy ra. Một kỳ World Cup thành công nữa sẽ đưa anh tiến gần hơn đến vị trí số một trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Ngoài khả năng săn bàn, Messi còn đứng trước cơ hội độc chiếm một cột mốc khác. Anh hiện có 21 pha kiến tạo tại World Cup, ngang bằng với huyền thoại Pele. Chỉ cần thêm một đường chuyền thành bàn, thủ quân Argentina sẽ một mình nắm giữ kỷ lục này.

Ronaldo là cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử. Ảnh: FF.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Ronaldo không sở hữu nhiều thành tích nổi bật tại World Cup như Messi. Tuy nhiên, nếu Bồ Đào Nha tiến sâu còn Argentina dừng bước sớm, tiền đạo 41 tuổi vẫn có thể cạnh tranh các cột mốc về số trận và tổng thời gian thi đấu.

Ronaldo hiện mới ghi được tám bàn thắng tại World Cup, khoảng cách khá xa so với kỷ lục của Klose. Dù vậy, xét trên phạm vi bóng đá quốc tế nói chung, cựu ngôi sao Real Madrid vẫn đang đứng trên đỉnh thế giới. Anh là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử với 226 trận và cũng là người ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất với 143 pha lập công. Những con số đó vẫn tiếp tục được nối dài tại World Cup 2026.

Kịch bản nào cho màn thư hùng cuối cùng giữa Messi và Ronaldo?

Ngoài những kỷ lục cá nhân, điều khiến người hâm mộ háo hức nhất chính là khả năng Messi và Ronaldo đối đầu trực tiếp lần cuối trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Messi vẫn còn cơ hội đụng độ Ronaldo tại vòng chung kết Cúp thế giới mùa 2026. Ảnh: FF.

Ở tuổi 39 và 41, hai huyền thoại đang bước vào những năm cuối cùng của sự nghiệp. Với việc thi đấu tại Inter Miami và Al Nassr, cơ hội chạm trán nhau ở cấp CLB gần như không còn. Chính vì thế, World Cup 2026 là sân khấu cuối cùng để họ tạo nên một trận chiến mang tính biểu tượng.

Theo cách phân nhánh hiện tại, viễn cảnh hấp dẫn nhất là Argentina và Bồ Đào Nha cùng đứng đầu bảng. Nếu vượt qua vòng 32 đội và vòng 16 đội, hai đội tuyển sẽ gặp nhau ở tứ kết. Đây được xem là kịch bản khả thi nhất nếu các ông lớn thi đấu đúng sức.

Trong trường hợp cả Argentina và Bồ Đào Nha cùng về nhì bảng, mọi thứ thậm chí còn có thể trở nên kịch tính hơn. Hai đội có khả năng chạm trán ngay từ vòng 16 đội, với điều kiện đều vượt qua vòng đầu tiên của giai đoạn knock out.

Ronaldo có lần thứ 6 góp mặt ở một vòng chung kết World Cup. Ảnh: FF.

Dĩ nhiên, hành trình ấy sẽ không hề dễ dàng. Argentina có thể phải đụng độ những đối thủ cực mạnh như Tây Ban Nha, trong khi Bồ Đào Nha cũng đối mặt nguy cơ chạm trán Croatia. Chỉ một cú sảy chân cũng đủ khiến giấc mơ về trận đại chiến thế kỷ tan biến.

Một viễn cảnh khác còn hấp dẫn hơn là trận chung kết World Cup 2026. Nếu một đội đứng đầu bảng còn đội kia về nhì, hai nhánh đấu có thể mở ra cơ hội để Messi và Ronaldo gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của giải. Đó chính là cái kết hoàn hảo cho cuộc cạnh tranh đã kéo dài gần hai thập kỷ.

Cả thế giới mong đợi cuộc thư hùng giữa hai chân sút lẫy lừng Ronaldo - Messi. Ảnh: FF.

Xét về thành tích tại World Cup, Messi đang chiếm ưu thế rõ rệt. Anh từng vô địch thế giới cùng Argentina năm 2022 và cũng góp mặt trong trận chung kết năm 2014. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Ronaldo vẫn là vị trí bán kết cùng Bồ Đào Nha tại World Cup 2006.

Và nếu số phận sắp đặt họ đối đầu trực tiếp thêm một lần nữa, đó chắc chắn là trận đấu khiến cả hành tinh phải dõi theo.