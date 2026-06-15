Klopp tự nhận mình ngu ngốc, hối hận và đưa ra lời xin lỗi 15/06/2026 12:01

(PLO)- Jurgen Klopp đã gửi lời xin lỗi chân thành tới Julian Nagelsmann sau khi HLV huyền thoại của Liverpool này có phát ngôn gây ra tranh cãi.

Cựu HLV huyền thoại của Liverpool, Jurgen Klopp, gây xôn xao dư luận khi bình luận về HLV Julian Nagelsmann trên truyền hình Đức trong một chương trình về World Cup 2026 và giờ đây chiến lược gia người Đức đã đưa ra lời xin lỗi người đồng hương.

Jurgen Klopp lên tiếng xin lỗi Julian Nagelsmann vì nghi ngờ tương lai của Nagelsmann trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức. Klopp đã gây ra một cuộc tranh cãi trong nội bộ đội tuyển Đức trước thềm chiến dịch World Cup 2026 sau khi bình luận trên sóng truyền hình trực tiếp.

Cựu HLV của Liverpool Klopp hiện là một trong những chuyên gia bình luận hàng đầu về World Cup 2026 trên kênh Magenta TV. Ông đã kêu gọi Nagelsmann loại bỏ ngôi sao của Bayern Munich, Jamal Musiala, khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu mở màn gặp Curacao. Ở trận này, Musiala đá chính và ghi 1 bàn góp phần vào chiến thắng 7-1 của Đức trước Curacao.

Jurgen Klopp đã xin lỗi Julian Nagelsmann. ẢNH: Dustin Satloff/Mirror

Nhưng chính một từ Jurgen Klopp dùng trong cuộc trao đổi với chuyên gia bình luận, cũng là cựu danh thủ Đức Thomas Muller đã dẫn đến việc ông hối lỗi và phải đưa ra lời xin lỗi. Klopp đã dùng từ "vẫn" khi đề cập đến việc Nagelsmann vẫn là HLV trưởng đội tuyển Đức.

Jurgen Klopp nói: "May mắn thay, Julian Nagelsmann vẫn đang chọn đội hình của tuyển Đức", như thể muốn ám chỉ Nagelsmann sẽ không còn giữ vị trí HLV tuyển Đức lâu nữa vì phụ thuộc vào thành tích tại World Cup 2026.

Đáng chú ý, Klopp được xem là ứng cử viên sáng giá để thay thế Nagelsmann trở thành HLV trưởng tiếp theo của đội tuyển Đức. Bây giờ, Klopp thừa nhận mình cảm thấy ngu ngốc đến mức muốn "tự đấm vào mặt mình" khi nói điều đó. Sau trận Đức đánh bại Curacao với tỷ số 7-1, Klopp nói: "Tôi đã tìm ra từ bị ghét nhất năm nay rồi: "vẫn".

Tôi đáng lẽ phải tự đấm vào mặt mình vì chuyện đó, nhưng đã quá muộn rồi và tôi đang lên sóng truyền hình. Câu nói đó buột miệng một cách thiếu suy nghĩ, và hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề đó của đội tuyển Đức cả. Điều tôi nhận ra là, thứ Ba này tôi sẽ bước sang tuổi 59 rồi mà tôi vẫn còn là một thằng ngốc".

Klopp khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ Nagelsmann và nói với HLV tuyển Đức: "Chúng tôi hoàn toàn đứng về phía anh, bất kể anh phản hồi ra sao về phát ngôn của tôi. Chuyện này sẽ không gây ra bất kỳ trở ngại nào cho tiến trình hiện tại".

HLV trưởng tuyển Đức Julian Nagelsmann. ẢNH: Mirror/Getty

Lời xin lỗi của Klopp diễn ra sau khi cuộc họp báo của Nagelsmann. Tại cuộc họp báo, một phóng viên của tờ Sport Bild (Đức) đã hỏi Nagelsmann về phát ngôn của Klopp. Nagelsmann trả lời, "Tôi ngạc nhiên khi yêu cầu này (không cho Musiala đá chính) đến từ Klopp". Sau đó, Nagelsmann hỏi phóng viên nghĩ gì về nhận xét của Klopp, và phóng viên này trả lời: "Hơi khó chịu". Kết thúc cuộc thảo luận, Nagelsmann đáp lại: "Tốt. Vậy thì, câu hỏi tiếp theo".

Jurgen Klopp rời vị trí HLV trưởng của Liverpool vào năm 2024 và kể từ đó đảm nhiệm vai trò người đứng đầu bộ phận bóng đá toàn cầu của Red Bull, nhưng thường xuyên được đồn đoán sẽ trở lại nghiệp huấn luyện. Ông đã hai lần vô địch Champions League cùng Liverpool cũng như dẫn dắt CLB giành chức vô địch Premier League năm 2020.