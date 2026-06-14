Ronaldo chỉ trích một cầu thủ của MU vì không thể lập hat-trick 14/06/2026 06:39

(PLO)- Cristiano Ronaldo chỉ trích một đồng đội ở MU rằng anh ta "sẽ không thành công" sau khi cầu thủ này không thể lập hat-trick.

Cristiano Ronaldo và Diogo Dalot đã có một mùa giải trọn vẹn cùng nhau tại MU và CR7 đã nói với người đồng hương Bồ Đào Nha của mình rằng một cầu thủ của "quỷ đỏ" thành Manchester không đáp ứng được yêu cầu, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Theo đó, Cristiano Ronaldo đã thẳng thắn nói với Diogo Dalot rằng một trong những đồng đội của họ tại Manchester United "sẽ không thể trụ lại" ở Old Trafford. Ngôi sao người Bồ Đào Nha trở lại khoác áo đội chủ sân Old Trafford lần thứ hai vào năm 2021 từ Juventus dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Trong lần đầu tiên khoác áo MU dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, Ronaldo đã giành được nhiều chức vô địch Premier League và cùng 1 Champions League. Lần thứ hai CR7 khoác áo một đội bóng đã nhiều năm không giành được danh hiệu nào và vẫn đang cố gắng lấy lại phong độ như thời Sir Alex Ferguson.

Nhiều bản hợp đồng mới của Manchester United đã không đáp ứng được kỳ vọng và trong cuộc trò chuyện với Dalot, Ronaldo nhanh chóng cho biết một tiền đạo không có khát vọng thành công lâu dài.

Ronaldo có lần thứ hai trở lại MU trong thất vọng. ẢNH: Press Association

Diogo Dalot chia sẻ, "Mùa giải chơi cùng với Cristiano Ronaldo là lúc tôi thực sự bắt đầu trưởng thành cả về cầu thủ lẫn con người. Tôi không đếm nổi bao nhiêu dự đoán của anh ấy đã đúng, bởi vì anh ấy hiểu rất rõ cần những gì để vươn lên đỉnh cao.

Nếu ai đó bỏ lỡ tập trong phòng gym, anh ấy sẽ nhận ra. Chúng tôi có một tiền đạo ở đây đã chơi rất tốt trong mùa giải đầu tiên, nhưng Ronaldo nói, "Cậu ấy sẽ không trụ được ở đây đâu". Tôi nói, "Cris, hôm nay cậu ấy ghi được hai bàn!". Ronaldo nói, "Ừ, nhưng cậu ấy không có đủ nhiệt huyết để ghi bàn thứ ba"".

Dalot không trực tiếp nhắc đến cầu thủ cụ thể nào, và ngay cả số liệu thống kê từ mùa giải đó cũng không chỉ ra được người đó là ai. Trong mùa giải đầu tiên Ronaldo trở lại MU, cầu thủ duy nhất ghi được hai bàn trong một trận đấu ở tất cả các giải đấu là Bruno Fernandes, ngoài chính Ronaldo. Bruno Fernandes đã ghi hai bàn trong trận hòa với Aston Villa vào tháng Giêng.

Mùa giải đó, các tiền đạo trong đội hình của Manchester United bao gồm Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood và Edinson Cavani. Ronaldo rời Manchester sau một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan sau 18 tháng trở lại CLB. Kể từ đó, anh chuyển đến Saudi Arabia và vẫn đang thi đấu ở độ tuổi ngoài 40.

Ronaldo và Dalot trong màu áo MU. ẢNH: MIRROR

Cầu thủ kỳ cựu này sẽ góp mặt trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup thứ sáu của mình mùa hè này và Dalot cho rằng việc mọi người đặt câu hỏi về việc CR7 được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha là điều nực cười.

Dalot nói: "Đối với tôi, thật điên rồ khi ai đó lại tranh luận về việc liệu Ronaldo có nên thi đấu ở World Cup hay không. Anh ấy có chạy như thể mới 22 tuổi không? Không. Anh ấy có ghi bàn trung bình mỗi trận không? Có. Anh ấy có giúp tất cả chúng ta trở nên tốt hơn không? Có. Anh ấy đã 41 tuổi rồi. Anh ấy không cần phải ở đó, chơi cùng những người trẻ hơn mình rất nhiều, nhưng anh ấy vẫn ở đó. Mỗi lần gặp anh ấy, bạn đều học được thêm một điều".