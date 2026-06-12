'Sir Alex Ferguson đề cử 3 người làm HLV của MU, trong đó có tôi' 12/06/2026 06:59

(PLO)- "Sir Alex Ferguson đã đề cử ba cái tên kế nhiệm ông tại Manchester United - trong đó có tôi", ai đã tiết lộ điều này?

HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson đã tuyên bố nghỉ hưu trước khi mùa giải 2001 - 2002 kết thúc, nhưng sau đó đã thay đổi ý định. David O'Leary tiết lộ ông từng được cân nhắc cho vị trí HLV trưởng của Manchester United sau khi nhận được sự ủng hộ từ Fergie.

Sir Alex Ferguson tuyên bố kế hoạch từ chức HLV của MU vào cuối mùa giải 2001 - 2002, làm dấy lên cuộc tìm kiếm người thay thế ông. Vào thời điểm đó, O'Leary đang gây tiếng vang lớn tại đối thủ truyền kiếp của MU là Leeds United, dẫn dắt CLB vào đến bán kết Champions League năm 2001 sau khi cán đích ở vị trí thứ ba tại Premier League năm trước đó.

Vì vậy, khi Sir Alex Ferguson được hỏi ý kiến ​​về người kế nhiệm tiềm năng, HLV huyền thoại người Scotland đã đề cử O'Leary, người đã tiếp quản vị trí của George Graham tại Elland Road năm 1998, cùng với hai ứng cử viên khác.

O'Leary khẳng định Sir Alex đề cử ông dẫn dắt Manchester United. ẢNH: STICK TO FOOTBALL

Phát biểu trên chương trình Stick to Football của The Overlap, O'Leary đã xác nhận việc được Sir Alex đề cử, "Michael Kennedy (luật sư của O'Leary) đã nghe về điều đó. Sir Alex đã giới thiệu khoảng ba người gì đó. Mọi chuyện không tiến triển thêm nữa. Tôi là một trong số những người được đề cử, đúng vậy".

O'Leary và những "người được chọn" khác không bao giờ có cơ hội sau khi Ferguson đảo ngược quyết định của mình, dẫn đến việc ông tiếp tục nắm quyền dẫn dắt Manchester United thêm 11 năm nữa. Ferguson sau đó thừa nhận tuyên bố nghỉ hưu vào thời điểm năm 2002 là một sai lầm.

Sir Alex nói: "Sai lầm lớn nhất của tôi là công bố điều đó ngay từ đầu mùa giải. Tôi nghĩ nhiều người trong số họ đã "cất dụng cụ" của mình đi rồi. Họ nghĩ, "Ồ, HLV sắp ra đi". Nhưng khi tôi thay đổi ý định vào tháng Giêng, tôi bắt đầu nghĩ về Manchester United một lần nữa và làm thế nào để chúng tôi có thể trở lại đỉnh cao".

Vào thời điểm đó, giám đốc điều hành của MU Peter Kenyon đã bị choáng ngợp bởi các người đại diện của một số HLV được săn đón nhất thế giới, tất cả đều háo hức nắm bắt cơ hội kế nhiệm Ferguson. Trong đó, HLV của đội tuyển Anh khi đó là Sven-Goran Eriksson tuyên bố ông đã bí mật đàm phán để trở thành HLV của MU sau vòng chung kết World Cup 2002.

Sir Alex (phải) từng chọn O'Leary (trái) kế nhiệm mình tại MU. ẢNH: EPA

Trong khi đó, O'Leary bị Leeds United sa thải vào năm 2002, trước khi CLB rơi vào thời kỳ hỗn loạn tài chính. Vào thời điểm đó, có tin đồn rằng mối quan hệ của O'Leary với Leeds United xấu đi vì thương vụ chuyển nhượng Rio Ferdinand sang chính Manchester United.

Giờ đây, sau 24 năm, Sir Alex Ferguson không được tham vấn về tình hình bổ nhiệm HLV của Manchester United, mặc dù người ta tin rằng ông ủng hộ cậu học trò Michael Carrick. Carrick gây ấn tượng mạnh mẽ với tư cách là HLV tạm quyền kể từ khi tiếp quản đội chủ sân Old Trafford vào tháng Giêng và đã được trao bản hợp đồng dài hạn để tiếp tục dẫn dắt Manchester United mùa tới.