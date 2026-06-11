Trận đầu tiên World Cup 2026: Nam Phi đòi gây sốc cho chủ nhà Mexico 11/06/2026 13:52

(PLO)- Đội tuyển Nam Phi bước vào trận mở màn World Cup 2026 với sự thận trọng nhưng không hề e dè trước chủ nhà Mexico.

HLV Hugo Broos khẳng định các học trò của ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng chiến đấu cho từng pha bóng trong cuộc đối đầu của Nam Phi được xem là thử thách lớn nhất tại bảng A vào rạng sáng 12-6.

Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Bỉ đánh giá Mexico là đội bóng mạnh nhất bảng đấu. Ông cho rằng đội chủ nhà sở hữu nhiều ngôi sao có khả năng tạo ra khác biệt, đồng thời được tiếp thêm sức mạnh từ bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài với khoảng 85.000 cổ động viên.

Dù vậy, Hugo Broos tin rằng Nam Phi đã có sự chuẩn bị cần thiết để đối mặt với sức ép. Đội bóng châu Phi chủ động đến địa điểm thi đấu sớm hơn nhằm thích nghi với điều kiện độ cao. Sau 10 ngày tập luyện và làm quen môi trường, ông khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cả về thể lực lẫn tinh thần cho mùa World Cup 2026.

Thầy trò Hugo Broos tự tin đánh bại chủ nhà Mexico. Ảnh: EPA.

Thầy trò HLV Hugo Broos nằm ở bảng A cùng Mexico, CH Czech và Hàn Quốc. Theo Broos, kết quả trận mở màn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành vé vào vòng knock out. Một chiến thắng sẽ tạo lợi thế lớn, trong khi một cú sảy chân có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trận đấu với Mexico cũng gợi lại ký ức đáng nhớ với bóng đá Nam Phi. Tại World Cup 2010, họ từng đối đầu chính đối thủ này trong trận khai mạc trên sân nhà Johannesburg và cầm hòa 1-1. Khi đó, Siphiwe Tshabalala đã ghi một trong những bàn thắng đẹp và mang tính biểu tượng nhất lịch sử giải đấu.

Bản thân Broos cũng có những kỷ niệm riêng với Mexico. Ông từng góp mặt trong đội hình tuyển Bỉ tại World Cup 1986, giải đấu mà Quỷ đỏ châu Âu sau đó cán đích ở vị trí thứ 4.

Mexico được đánh giá mạnh hơn Nam Phi. Ảnh: FF.

Tiền vệ Teboho Mokoena cho biết Nam Phi không muốn chỉ xuất hiện tại World Cup rồi ra về trong tiếc nuối. Mục tiêu của đội là cạnh tranh sòng phẳng với mọi đối thủ và giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết chiến, đại diện châu Phi đang hướng đến việc tạo nên bất ngờ ngay trong ngày khai màn, bất chấp việc phải đối đầu chủ nhà Mexico trước hàng vạn khán giả cuồng nhiệt.