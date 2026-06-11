FIFA phải đền bù cho trọng tài bị đuổi 100 ngàn USD 11/06/2026 13:17

(PLO)- Cựu trọng tài FIFA Anh Keith Hackett đề nghị FIFA khắc phục 100 ngàn USD cho trọng tài đến Mỹ làm World Cup 2026 nhưng bị đuổi.

Cựu trọng tài FIFA Keith Hackett, người Anh khi nói về trọng tài Omar Andulkadir Artan, người Somoli, vừa bị cơ quan nhập cảnh Mỹ từ chối cho vào Mỹ tại Miami. Ông đề xuất FIFA phải bồi thường 100 ngàn USD cho trọng tài.

Cựu trọng tài FIFA Keith Hackett, từng nhiều năm làm Chủ tịch Hiệp hội trọng tài nhà nghề này cho biết: “Đây là chuyện rất tệ hại. Khi FIFA ra danh sách phải rà soát từ phía Mỹ về vấn đề đáp ứng yêu cầu để Mỹ có cấp thị thực hay không. Đằng này trọng tài Omar đã lên đường đến Mỹ rồi lại bị không được nhập cảnh. Sự làm việc thiếu kết nối giữa họ dẫn đến thiệt hại lớn cho trọng tài Omar”.

Trọng tài Omar Abdulkadir Artan bị Mỹ trục xuất vì bị cho là trùng tên một thủ lĩnh khủng bố? Ảnh: Bola.

Cũng theo ông Keith Hackett, nếu tính toán chi tiết thì mỗi trọng tài làm việc tại World Cup 2026, ít nhất mỗi người sẽ được nhận tiền công 100 ngàn USD. Điều này là xứng đáng vì việc trở thành một trọng tài FIFA đòi hỏi sự phấn đấu và học hỏi không ngừng nghỉ trong chuỗi thời gian dài.

Cho đến khi FIFA mời trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup là kết quả phấn đấu được đền đáp, bởi sự khổ luyện, uy tín và bản lĩnh. Nhưng rồi cuối cùng Omar đến Mỹ lại bị từ chối nhập cảnh với cách làm rất khó hiểu và gây tổn thương cá nhân.

Trọng tài Omar Abdulkadir nhận danh hiệu "còi vàng" châu Phi 2025 ở tuổi 33. Ảnh: SE.

Cựu trọng tài FIFA Keith Hackett kêu gọi FIFA nên bồi thường cho trọng tài Omar 100 ngàn USD để khắc phục danh dự lẫn chi phí cho việc đến Mỹ rồi phải quay về.

Trên trang thông tin Give Me Sport, một quan chức của cơ quan nhập cảnh Mỹ giấu tên cho biết nguyên nhân Mỹ từ chối nhập tịch của trọng tài Omar Abdulkadir Artan là vì "Vua sân cỏ" 34 tuổi này có liên hệ với các thành viên bị nghi ngờ thuộc một tổ chức khủng bố (?).

Khi vừa đặt chân đến Mỹ ở sân bay tại Miami, trọng tài Omar bị cơ quan nhập cảnh Mỹ chất vấn 11 giờ đồng hồ.

Quá thất vọng, trọng tài Omar nói: “Tôi chỉ là một trọng tài đang cố gắng biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Giấc mơ lớn nhất đời tôi là được làm việc tại World Cup. Không hiểu sao tôi có đầy đủ giấy tờ nhưng vẫn bị hoài nghi và bị chất vấn nhiều giờ rồi bị trục xuất. Tôi nghĩ họ có vấn đề gì đó với đất nước tôi”.