HLV Kim Sang-sik có mặt ở Bung Karno để làm gì? 10/06/2026 10:26

Tối 9-6, sân quốc gia Indonesia - Bung Karno có sự hiện diện của HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam. Sân Bung Karno diễn ra trận giao hữu thứ hai của tuyển Indonesia tiếp Mozambique và chủ nhà đánh bại vị khách đến từ châu Phi 1-0 với bàn thắng do công Ole Romeny ghi phút 11.

Chiến lược gia Hàn Quốc Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam không hề giấu giếm mục đích có mặt của mình ngay tại khu VIP của sân vận động có sức chứa 88 ngàn khán giả giữa thủ đô Jakarta này.

Có lẽ HLV Kim Sang-sik "khoanh vùng" Ole Romeny (10) của Indonesia vì tiền đạo này có trình độ vượt trội trong màu áo tuyển. Ảnh: ANTARA

Báo chí hỏi HLV Kim Sang-sik về mục đích dự khán của ông trận này, vị HLV 49 tuổi đáp ngay: “Tôi đến đây để xem đội tuyển Indonesia, theo dõi họ chơi thế nào”. Theo lịch đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 thì tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước tuyển Indonesia ngày 3-8 trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng A trên sân Pakansari ở thành phố Bogor.

Theo mô tả của truyền thông Indonesia, HLV Kim Sang-sik đến sân Bung Karno để xem giò cẳng tuyển Indonesia mà hiệp 1 không biết chiến lược gia Hàn Quốc ngồi khu vực nào. Đầu hiệp 2 mọi người mới thấy ông bước vào khu VIP của sân Bung Karno và ngồi xem.

Vị HLV 49 tuổi ăn mặc giản đơn gồm áo polo trắng, quần tây màu kem và đi giày thể thao trắng-đen. Báo chí Indonesia đưa ra thống kê rằng, lịch sử Indonesia và Việt Nam trải qua 31 lần đối đầu ở mọi mặt trận, trong đó, Indonesia thắng 11 trận, 11 trận hòa và 9 trận thua. Trong 4 lần gặp gần nhất thì Indonesia thắng 3 và thua 1.

HLV Kim Sang-sik có mặt ở khu VIP sân Bung Karno tối 9-6. Ảnh: ANTARA

Đợt tập trung đội tuyển theo lịch FIFA này, Indonesia có hai trận giao hữu trên sân nhà toàn thắng, thắng Oman 3-0 và thắng Mozambique 1-0. Rõ ràng ông Kim Sang-sik chọn dự khán trận Indonesia - Mozambique là rất chuẩn vì Indonesia có lực lượng mạnh nhất với việc hầu hết các cầu thủ nhập tịch tập trung về thi đấu.

Riêng với tuyển Việt Nam không tập trung đợt này mà vào tháng 7, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung và tập huấn tại Hàn Quốc, sau đó trở về chuẩn bị cho ASEAN Hyundai Cup ngày 24-7.