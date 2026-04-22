Mời HLV Kim Sang-sik, Kanchanaburi chứ không phải... Real Madrid 22/04/2026 12:06

Tờ Goal phiên bản Thái Lan đăng tin CLB Kanchanaburi kết nối với HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik để mời ông về dẫn dắt. Kanchanaburi là đội đang vật lộn trụ hạng ở Thai-League 1.

Lịch sử Thai-League có rất nhiều HLV nhanh chóng chia tay CLB để về dẫn dắt tuyển Thái Lan, không khó kể ra những HLV gần nhất như như HLV Mano Polking, HLV Masatada Ishii và HLV Anthony Hodson hiện nay. Trước đó rất nhiều HLV khác cũng ở trường hợp tương tự.

CLB Kanchanaburi Power đang đứng 15/16 đội sau 27 lượt trận có 22 điểm, nằm trong khu vực xuống hạng. Ảnh: S.S

Trong khi đó, chiến lược gia Hàn Quốc vừa gia hạn hợp đồng mới với tuyển Việt Nam nay lại rộ thông tin được Kanchanaburi mời về.

CLB Thái Lan đang này đang đứng thứ 15/16 đội Thai-League 1,nghĩa khu vực rớt hạng, HLV Kim Sang-sik về làm gì? Xây dựng cho tương lai? Giải cứu khỏi rớt hạng? Tất cả đều rất vô lý, Kanchanaburi cũng chẳng phải đại gia.

Những HLV như Masatada Ishii, Mano Polking, khi đang dẫn dắt những CLB đại gia Thái Lan như Buriram, Bangkok Utd mà được mời lên tuyển Thái Lan là đồng ý ngay, còn HLV Kim Sang-sik đang là HLV đội tuyển quốc gia Việt Nam thì sao phải tìm đến CLB nhỏ?

Trên thế giới có những HLV từng bỏ đội tuyển để về CLB nhưng đó chỉ là Real Madrid và Barcelona mà thôi. Cách đây 4 năm HLV Ronald Koeman bỏ tuyển Hà Lan để về dẫn Barcelona. Trước thềm World Cup 2018, HLV Lopetegui xao nhãng công việc đội tuyển khi Real Madrid mời dẫn dắt và ông bỏ tuyển Tây Ban Nha. Thực sự vì một lẽ đơn giản, Barcelona và Real Madrid là những CLB đồ sộ, huyền thoại.

Báo chí Đông Nam Á đề cập đến bóng đá Việt Nam, đặc biệt đến HLV Kim Sang-sik... là gây bão, “kích view” rất hiệu quả.

Ở Kanchanaburi hiện nay đang có cựu trợ lý của HLV Kim Sing-sik là ông Lee Jung-soo đang làm việc cũng với vai trò trợ lý...

Chuyện HLV Kim Sang-sik rời tuyển Việt Nam về Kanchanaburi... thật vớ vẩn. Với các HLV, nhất là HLV nước ngoài được dẫn dắt đội tuyển là vinh dự cực lớn. Bóng đá Việt Nam cấp độ tuyển quốc gia và U-23...đang lên, thì làm sao ông Kim có thể bỏ đi để gia nhập 1 CLB nhỏ.