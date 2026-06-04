Giải vô địch U-19 Đông Nam Á: U-19 Việt Nam làm tốt hơn chủ nhà Indonesia khi gặp Myanmar 04/06/2026 18:09

(PLO)-U-19 Việt Nam làm tốt hơn chủ nhà Indonesia khi có chiến thắng thứ hai tại giải U-19 Đông Nam Á trước Myanmar.

U-19 Việt Nam vừa đánh bại Myanmar 5-0, trong khi ở lượt trận đầu, chủ nhà Indonesia thắng đối thủ này 3-0.

Đội trẻ Việt Nam đã thể hiện mượt mà hơn so với trận thắng Đông Timor 3-0. Các pha dàn xếp ghi bàn của Việt Nam trước cầu môn đối phương vẫn còn cập rập, thiếu quyết đoán, song mọi thứ chỉn chu hơn trong khâu cuối cùng là dứt điểm ăn bàn.

U-19 Việt Nam có chiến thắng "5 sao" trước Myanmar, Công Hậu (9) sau cú hat trick vào lưới Đông Timor thì trận này ghi 1 bàn. Ảnh: AFF



Năm bàn thắng của đội trẻ Việt Nam do công Tấn Dũng, Công Hậu, Văn Bách, Duy Khang và Thiên Phú lần lượt ghi vào các phút 29, 45+2, 49, 62 và 85, đó đều là những pha phối hợp bài bản, trong đó có hai tình huống ăn bàn từ phạt góc.

Sòng phẳng mà nói, thì lứa U-19 Việt Nam này có lối chơi không bằng đàn em U-17 hồi tháng tư tại giải U-17 Đông Nam Á cũng diễn ra tại Indonesia.

Mọi pha phối hợp sát mặt cầu môn đối phương của U-19 Việt Nam thiếu bài bản, độ ăn ý với nhau chưa cao. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào giải, hy vọng học trò HLV Ikeuchi sẽ càng mượt mà hơn như cách đội thể hiện tiến bộ hơn trong trận đấu này.

Trong khi đó, Myanmar cũng do HLV người Nhật Bản dẫn dắt. Tuy nhiên hơn một thập niên nay, bóng đá trẻ Myanmar không còn là đối thủ đáng gờm nữa. Chừng 15 năm về trước, những giải Đông Nam Á, bóng đá Myanmar rất khó chịu, cầu thủ cực khỏe, chơi bóng nặng va chạm và kỹ thuật cũng rất ấn tượng. Bây giờ họ chỉ còn cái bóng của chính mình, đá đâu thua đó, số phận cứ như các đội trẻ Lào, Campuchia, Đông Timor...

Như vậy sau hai trận, Việt Nam ghi được tám bàn, thủ môn Xuân Tín vẫn giữ sạch mành lưới.

Trận đấu thứ hai của lượt trận thứ nhì này Indonesia gặp Đông Timor lúc 20 giờ, Indonesia phải thắng hơn 5 bàn cách biệt thì mới truất ngôi đầu bảng A của Việt Nam.

Lượt trận cuối cùng diễn ra 20 giờ ngày 7-6: Việt Nam - Indonesia, Đông Timor - Myanmar.