Từ Trần Thành với bàn thắng vàng đưa U-19 Việt Nam dự World Cup đến đội U-17 14/05/2026 18:59

(PLO)-10 năm trước, Trần Thành ghi bàn thắng vàng đưa U-19 Việt Nam dự World Cup U-20. Sáng sớm 14-5, đội U-17 "những chiến binh Sao vàng" cũng làm được điều tương tự.

Năm 2016, cũng trong một đêm khuya, Trần Thành đã ghi bàn duy nhất trận gặp U-19 Bahrain đưa đội trẻ Việt Nam lần đầu dự World Cup U-20 năm 2017 tại Hàn Quốc.

10 năm sau lứa đàn em với những Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Lực, Văn Dương... cùng những “chiến binh Sao vàng” trẻ đánh bại UAE cực mạnh để vào tứ kết U-17 châu Á, đồng thời có chiếc vé World Cup cho đội trẻ thứ 2 của lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Văn Dương (11) và Nguyễn Minh Thủy ăn mừng bàn thắng dẫn UAE 2-1 phút 48. Ảnh:AFC

VCK U-19 năm 2016 do Bahrain làm chủ nhà. Lần đó châu Á chỉ có 4 suất dự World Cup trẻ năm sau. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc vượt qua vòng bảng vào tứ kết gặp chủ nhà Bahrain trong thế cực kỳ khó khăn và áp lực tứ bề. Cầu thủ U-19 Bahrain cao to như người lớn thật sự, còn với U-19 Việt Nam, tuổi này còn... nhỏ con, thấp người và “mỏng cơm”.

Clip 10 năm trước Trần Thành ghi bàn thắng vàng giúp U-19 Việt Nam đi World Cup 2017 tại Hàn Quốc

Lứa cầu thủ U-19 khi đó có những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, anh em Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Minh Dĩ, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Thành... Đây là giải đấu mà U-19 Việt Nam cũng như người hâm mộ không trông đợi vì, đã vậy đội vào tứ kết lại gặp chủ nhà Bahrain hơn hẳn mọi mặt.

Hậu vệ Nguyễn Mạnh Cường chốt chiến thắng 3-2 phút 69 cho U-17 Việt Nam. Ảnh:AFC

Ấy vậy mà phút 72, xuất phát từ pha đá phạt, bóng được cầu thủ U-19 Việt Nam bấm vào bên phải vòng cấm của Bahrain. Hậu vệ cánh Hồ Tấn Tài băng lên “gãy” bóng vào trung lộ, Trần Thành lao cắt mặt cầu môn và ra chân trái đệm lòng rất điệu nghệ...Bóng bay căng sát mép xà dưới của xà ngang của thủ môn Yousif ghi bàn duy nhất trận.

Đó là bàn thắng mang tính cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có vé dự World Cup, dù chỉ là cấp độ trẻ.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (10) ăn mừng bàn thắng san bằng 1-1 cho U-17 Việt Nam sáng sớm 14-5. Ảnh:AFC

Sáng sớm 14-5, thì đàn em U-17 Việt Nam có đến 3 cầu thủ ghi bàn gồm Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và đặc biệt bàn chốt chiến thắng 3-2 của Nguyễn Mạnh Cường ở phút 69 trước U-17 UAE để giúp U-17 Việt Nam vào tứ kết với ngôi đầu bảng và lần thứ nhì, bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt ở sân chơi World Cup.