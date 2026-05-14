“Đỉnh Đông Nam Á” đã quá chật chội với U-17 Việt Nam 14/05/2026 09:19

(PLO)- U-17 Việt Nam đã chứng minh cách lên "đỉnh Đông Nam Á" sáng sớm 14-5 như thế nào?

Rạng sáng 14-5, có lẽ bóng đá trẻ Đông Nam Á phải ngước nhìn U-17 Việt Nam với chiến công đoạt vé chơi vòng chung kết World Cup U-17 với ngôi nhất bảng C, trên cả Hàn Quốc.

Sau ngôi vô địch U-17 Đông Nam Á hồi tháng 4 tại Indonesia một cách thuyết phục, trong đó có việc đánh bại ứng viên vô địch Úc ở bán kết, các tuyển thủ trẻ Việt Nam tiếp tục gây địa chấn ở giải châu Á.

Trước giải châu Á,thông tin bảo rằng Thái Lan "ém quân" để săn vé World Cup nhưng cuối cùng chỉ có 1 điểm qua trận hòa Myanmar 2-2 và chia tay giải.

Đội trẻ Việt Nam khi ấy loại chủ nhà Indonesia ở vòng bảng rồi vào chung kết tái đấu Malaysia đã cho đối thủ “tâm phục khẩu phục” bằng chiến thắng 3-0 (trước đó ở vòng bảng Việt Nam thắng Malaysia 4-0).

Và khi ra giải châu Á để thử thách bản lĩnh các đội trẻ Đông Nam Á, đội tuyển trẻ Việt Nam lại tiếp tục chứng minh “đỉnh Đông Nam Á” của mình.

Indonesia cũng về chót bảng B và tan vỡ giấc mơ World Cup.

Thái Lan, Myanmar, Indonesia tan vỡ giấc mơ World Cup trẻ bằng việc bị loại ngay sau vòng bảng. Úc thì rơi vào bảng D chỉ 3 đội khi Triều Tiên rút lui. Úc chỉ thắng Ấn Độ 4-0 thua Uzbekistan nhì bảng D vẫn vào tứ kết và đi World Cup.

Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhất bảng C.

Trong khi đó, U-17 Việt Nam là đội duy nhất Đông Nam Á vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Đây là niềm tự hào lớn của thầy trò HLV Cristiano Roland đứng trên đỉnh Đông Nam Á tại sân chơi châu lục.

Lứa cầu thủ U-17 Việt Nam này có tương lai tươi sáng và tiềm năng là một “thế hệ vàng” khác cho bóng đá Việt Nam.

Úc nhì bảng D và tái đấu với Việt Nam tại tứ kết.

Sau thành tích có vé đi World Cup trẻ, tuyến này cần tiếp tục được đầu tư, nhất là thường xuyên được cơ hội cọ xát với những đối thủ thật mạnh cỡ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan... và nhiều giải đấu trẻ chất lượng khác để nâng tầm.