U-17 Việt Nam đại chiến UAE giành vé World Cup 13/05/2026 06:39

(PLO)- Sau cú ngã đau trước Hàn Quốc, đội tuyển U-17 Việt Nam nhanh chóng trở lại guồng quay chuẩn bị cho trận “sinh tử” gặp UAE tại bảng C vòng chung kết U-17 châu Á 2026.

Dù đánh mất lợi thế ở những phút cuối trong trận đấu trước, HLV Cristiano Roland vẫn giữ sự lạc quan lớn về cơ hội giành vé dự FIFA U-17 World Cup 2026 của đội tuyển trẻ U-17 Việt Nam.

Vẫn còn nguyên cơ hội cho giấc mơ World Cup

Sau cú ngã ngựa đầy tiếc nuối trước Hàn Quốc, ban huấn luyện Việt Nam ưu tiên hàng đầu cho việc hồi phục thể lực và ổn định tâm lý cầu thủ. Nhóm đá chính chỉ vận động nhẹ nhằm giải phóng cơ bắp, trong khi những cầu thủ dự bị và ít thi đấu được tăng cường các bài tập chiến thuật lẫn thể lực để duy trì trạng thái sẵn sàng.

Điều đáng chú ý nằm ở niềm tin và sự quyết tâm của HLV Cristiano Roland. Nhà cầm quân người Brazil không để thất bại khiến toàn đội suy sụp tinh thần. Ông dành nhiều thời gian trò chuyện trực tiếp với các học trò, phân tích những khoảnh khắc bước ngoặt ở trận thua ngược Hàn Quốc và nhấn mạnh rằng bóng đá đỉnh cao luôn được định đoạt bởi những chi tiết rất nhỏ.

HLV Roland tin tưởng vào năng lực của các học trò ở cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: VFF.

Theo chiến lược gia sinh năm 1976, điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ phải nhanh chóng đứng dậy sau cú sốc tinh thần. Ông đánh giá cao tinh thần chiến đấu của toàn đội trước một trong những ứng viên vô địch giải đấu. Thực tế U-17 Việt Nam đã chơi đầy tự tin, thậm chí dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu trước khi đánh rơi kết quả ở giai đoạn cuối.

HLV Cristiano Roland cho rằng sai lầm xuất hiện ở thời điểm hiện tại cũng là những cơ hội quý giá để đội bóng trưởng thành hơn. Nhà cầm quân người Brazil liên tục truyền thông điệp tích cực đến các học trò khi khẳng định cơ hội đi tiếp vẫn hoàn toàn nằm trong tay cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng bảng C, cục diện hiện vẫn rất căng thẳng. Hàn Quốc tạm dẫn đầu với 4 điểm, còn Việt Nam và Yemen cùng có 3 điểm nhưng thầy trò Roland đứng thứ hai nhờ lợi thế đối đầu. Cuối cùng, UAE mới có 1 điểm nhưng chưa bị loại.

Hàn Quốc có nhiều lợi thế nhất để giành vé đầu tiên của bảng so với Việt Nam, Yemen và UAE. Ảnh: TAFC.

Ở lượt cuối vào khuya 13-5, chỉ cần đánh bại UAE, thầy trò Cristiano Roland sẽ chắc chắn góp mặt ở tứ kết mà không cần quan tâm kết quả trận còn lại giữa Hàn Quốc và Yemen. Đây đồng thời cũng là chiếc vé trực tiếp dự FIFA U-17 World Cup 2026 dành cho 8 đội mạnh nhất giải.

HLV Roland tin tưởng U-17 Việt Nam tạo địa chấn

Sự tự tin của HLV Cristiano Roland không phải không có cơ sở. Dù vừa thua ngược Hàn Quốc, học trò ông vẫn cho thấy khả năng tổ chức lối chơi rất tốt và đủ sức gây khó khăn cho các đối thủ mạnh hơn. Trước đó, đội bóng áo đỏ từng đánh bại Yemen 1-0 ở ngày ra quân, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Bản thân UAE cũng đang tồn tại nhiều vấn đề. Đại diện Tây Á đã hai lần đánh rơi chiến thắng theo kịch bản cực kỳ đáng tiếc. Họ bị Hàn Quốc gỡ hòa ở những phút cuối trong trận mở màn, trước khi tiếp tục thua ngược Yemen 2-3 dù từng dẫn trước đối thủ. Điều đó cho thấy UAE sở hữu chất lượng chuyên môn khá tốt nhưng thiếu sự ổn định và bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam chỉ còn cách vé World Cup một trận đấu. Ảnh: VFF.

Đây chính là yếu huyệt của UAE để tuyển trẻ Việt Nam khai thác. HLV Cristiano Roland hiểu rõ đội bóng của ông cần phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút, đặc biệt ở những thời khắc cuối trận, điều từng khiến đội trả giá trước Hàn Quốc.

Nhà cầm quân người Brazil cũng nhấn mạnh với toàn đội rằng trận gặp UAE mới thực sự là trận đấu quyết định cả hành trình. Ông yêu cầu các học trò gạt bỏ nỗi buồn, tập trung hồi phục và bước vào trận chiến cuối cùng với tinh thần mạnh mẽ nhất.

Trong trường hợp hòa UAE, đội tuyển U-17 Việt Nam vẫn có khả năng đi tiếp nếu Hàn Quốc không thua Yemen. Ngoài ra, đội bóng trẻ Việt Nam còn hy vọng cạnh tranh suất dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc nhất nếu chủ nhà Qatar giành vé trực tiếp vào tứ kết ở bảng B.

UAE có nhiều điểm yếu mà các học trò HLV Cristiano Roland có thể khai thác. Ảnh: TAFC.

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa Việt Nam và UAE sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 13-5 theo giờ địa phương, tức 0 giờ ngày 14-5 theo giờ Việt Nam. Trong lúc UAE buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, trận đấu này sẽ cực kỳ căng thẳng và giàu kịch tính.

Dẫu vậy, HLV Cristiano Roland luôn có niềm tin U-17 Việt Nam có đầy đủ khả năng tạo nên bất ngờ ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng để hiện thực hóa giấc mơ World Cup.