HCMUS Alumni League 2026: Kết nối cộng đồng cựu sinh viên qua thể thao 31/05/2026 17:05

Giải bóng đá Cựu sinh viên HCMUS Alumni League 2026 vừa khép lại sau màn tranh tài sôi nổi tại Kaly Arena Sports với sự tham gia của hơn 300 cựu sinh viên của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Bước sang mùa giải thứ 4, HCMUS Alumni League đã chứng minh được giá trị của sân chơi thể thao thường niên dành cho cộng đồng cựu sinh viên Khoa học. Với thông điệp “Kết nối cộng đồng – Kiến tạo tương lai”, giải đấu không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn mà còn là dịp để các thế hệ đồng môn gặp gỡ, giao lưu và tăng cường kết nối sau nhiều năm tốt nghiệp.

Mùa giải năm nay quy tụ 8 đội bóng đại diện cho các khoa: Công nghệ thông tin, Địa chất, Hóa học, Khoa học và Công nghệ vật liệu, Môi trường, Sinh học - Công nghệ sinh học, Toán - Tin học, Vật lý - Vật lý kỹ thuật và Điện tử - Viễn thông.

Đội bóng Khoa Toán - Tin học vô địch bảng Serie A

Đội bóng Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học vô địch Serie B

Ở nội dung Lão tướng, Đội Lão tướng 1 giành chức vô địch.

Đội bóng Khoa Toán - Tin học đã xuất sắc giành chức vô địch bảng Serie A. Khoa Địa chất giành vị trí Á quân; liên quân Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật và Khoa Điện tử - Viễn thông đạt giải Ba; Khoa Công nghệ thông tin xếp hạng Tư.

Tại bảng Serie B, đội bóng Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học thi đấu ấn tượng để lên ngôi vô địch. Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu giành giải Nhì; Khoa Hóa học đạt giải Ba; Khoa Môi trường xếp hạng Tư.

Ở nội dung Lão tướng, Đội Lão tướng 1 đã giành chức vô địch sau những màn trình diễn giàu kinh nghiệm và tinh thần thi đấu gắn kết.

Bên cạnh các giải tập thể, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng cá nhân nhằm ghi nhận những cầu thủ có thành tích nổi bật trong mùa giải. Trịnh Văn Điệp (Khoa Toán - Tin học) được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A, trong khi Dương Quốc Phương (Khoa Địa chất) nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Serie A. Ở Serie B, Nguyễn Huy Anh và Võ Văn Luân của Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học lần lượt nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất.

Giải thưởng Fair-play được trao cho đội bóng Khoa Môi trường nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu đẹp, đoàn kết và tôn trọng đối thủ trong suốt giải đấu.

Ông Dương Minh Tới, đại diện Ban Tổ chức, chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi chứng kiến ngày càng nhiều cựu sinh viên trở lại tham gia giải đấu. Sự hiện diện của nhiều thế hệ đồng môn trên cùng sân cỏ chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết và sức sống của cộng đồng cựu sinh viên Khoa học.”

Khép lại mùa giải thứ 4, HCMUS Alumni League 2026 đã ghi nhận sự tham gia đông đảo của cộng đồng cựu sinh viên cùng nhiều trận đấu chất lượng, tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi thể thao giàu truyền thống và mang đậm dấu ấn của cộng đồng cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM.