Trốn rớt hạng V-League nóng hơn đua danh hiệu 31/05/2026 11:34

(PLO)- V-League 2026 chỉ còn hai vòng đấu nữa là hạ màn, nhưng cuộc đua trụ hạng lại đang trở thành tâm điểm với kịch bản căng thẳng hơn bất kỳ cuộc cạnh tranh danh hiệu nào.

Ít nhất bốn đội bóng vẫn đang phải gồng mình chiến đấu để tránh rơi xuống vực thẳm, trong khi cuộc đua vào tốp 3 V-League cũng chưa ngã ngũ. Đáng chú ý 7 cặp đấu ngày 31-5 đều diễn ra cùng 18 giờ.

Ở đáy bảng xếp hạng V-League, PVF-CAND hiện đứng cuối chỉ với 18 điểm và bước vào trận tiếp đón Hải Phòng với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng. Khoảng cách hai điểm với SHB Đà Nẵng khiến đội bóng của HLV Trần Tiến Đại không còn nhiều lựa chọn ngoài việc dốc toàn lực trên sân nhà.

Hải Phòng tuy không còn quá nhiều lợi thế trong cuộc đua thứ hạng nhưng vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu. Dẫu vậy, màn trình diễn đầy quyết tâm khi cầm hòa Viettel ở vòng trước cho thấy PVF-CAND vẫn chưa buông xuôi và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

PVF-CAND phải chiến đấu cật lực ở 2 vòng cuối V-League để trốn rớt hạng. Ảnh: VPF.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang nổi lên như đội bóng có phong độ tốt nhất trong nhóm nguy hiểm. Ba trận liên tiếp bất bại giúp đại diện sông Hàn thắp sáng hy vọng trụ hạng.

Chuyến làm khách trước Hà Tĩnh được xem là thử thách lớn, nhưng với tinh thần đang lên cao cùng khoảng cách chỉ một điểm so với Becamex TP.HCM, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn vẫn nắm quyền tự quyết. Nếu tiếp tục duy trì được sự hưng phấn hiện tại, SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể tạo bước ngoặt lớn trong cuộc chiến sinh tồn.

Ngược lại, Becamex TP.HCM lại đối diện nguy cơ tụt dốc khi phải chạm trán CLB Công an Hà Nội, đội bóng vừa đăng quang ngôi vô địch. Trên sân nhà, trong ngày nhận cúp, thầy trò HLV Mano Polking chắc chắn muốn khép lại mùa giải bằng một chiến thắng tưng bừng.

Becamex TP.HCM đang rơi vào thế bấp bênh. Ảnh: VPF.

Sự chênh lệch về chất lượng đội hình lẫn phong độ khiến cơ hội giành điểm của Becamex TP.HCM bị đánh giá khá thấp. Nếu trắng tay, họ hoàn toàn có thể bị đẩy xuống khu vực nguy hiểm trước vòng đấu cuối cùng.

Một trận đấu đáng chú ý khác diễn ra tại Pleiku, nơi chủ nhà HA Gia Lai tiếp đón Hà Nội FC. Đội bóng phố Núi hiện sở hữu 23 điểm và vẫn chưa thể an tâm. Trong khi đó, Hà Nội FC đang cạnh tranh quyết liệt vị trí trong tốp 3 với Ninh Bình FC. Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai đầu bảng xếp hạng.

Dù Hà Nội được đánh giá cao hơn về lực lượng, HA Gia Lai từng khiến đối thủ phải chia điểm ở lượt đi và chắc chắn sẽ chiến đấu với hơn 100% khả năng để tự cứu lấy mình.

HA Gia Lai tự cứu mình trong 180 phút còn lại của mùa V-League 2025-2026. Ảnh: VPF.

Ở nhóm giữa bảng, Nam Định vẫn nuôi hy vọng cải thiện vị trí khi tiếp đón SL Nghệ An trên sân Thiên Trường. Dù vừa trải qua chuỗi ba trận thua liên tiếp, đội bóng thành Nam phần nào được cảm thông khi những thất bại đó đều đến trước các đối thủ mạnh nhất giải. Trở về sân nhà quen thuộc, nơi từng chứng kiến họ đăng quang hai mùa liên tiếp, Nam Định có cơ sở để hướng tới một chiến thắng nhằm phục hận trận thua ở lượt đi.

Tại Thanh Hóa, đội chủ nhà sẽ đối đầu Ninh Bình FC trong trận đấu được dự báo vô cùng căng thẳng. Ninh Bình đang bằng điểm với Hà Nội FC và khát khao chen chân vào tốp 3. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng tân binh được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn cần điểm để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra ở những vòng cuối, khiến cuộc đối đầu này hứa hẹn diễn ra quyết liệt đến phút chót.

Khi tiếng còi khai cuộc vòng 25 vang lên đồng loạt, cuộc chiến trụ hạng sẽ diễn ra nghẹt thở. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến giấc mơ ở lại V-League tan thành mây khói, và rất có thể sau vòng đấu này, một vài đội bóng sẽ bắt đầu cảm nhận rõ hơi lạnh của “cửa tử”.